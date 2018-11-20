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      Ліга націй: відео голів та результати матчів 19 листопада

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      Ліга націй відео голів 19 листопада
      Ліга націй відео голів 19 листопада

      У понеділок, 19 листопада, були зіграні чергові матчі Ліги націй. В них визначилися як команди, які піднялися у вищий дивізіон, так і ті, які наступний розіграш проведуть у нижчій лізі.

      Німеччина – Нідерланди 2:2
      Голи: Вернер, 9, Сане, 20 – Промес, 85, Ван Дейк, 90+1

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      Німеччина володіла ініціативою весь матч, зуміла на початку зустрічі забити два голи. Але втримати перемогу так і не спромоглася. Нідерланди зіграли у нічию та виграли свою групу. Німеччина вилетіла у Лігу B.

       

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      Чехія – Словаччина 1:0
      Гол: Шик, 32

      Матч між суперниками збірної України мав вирішити, хто з них вилетить у дивізіон C. Невдахою стала збірна Словаччини. Забивши чотири голи у ворота збірної України напередодні, команда пропустила єдиний гол від Чехії.  

       

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      Болгарія – Словенія 1:1
      Голи: Іванов, 68 – Зайц, 75

      Словенія так і не змогла обіграти на виїзді Болгарію і вилетіла у Лігу D. Господарі ж через цю нічию фінішували на другій позиції, пропустивши вперед Норвегію.

       

      Кіпр – Норвегія 0:2
      Голи: Камара 36,48
      Вилучення: Cіеліс, 80 – Ельюнуссі, 90 (друга жовта картка)

      Перемога нід Кіпром та нічия Болгарії – і саме норвежці наступного сезлону виступатимуть у Лізі B.

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      Данія – Ірландія 0:0

      Цей матч нічого не вирішував у цій групі – Данія була першою і піднімалася у Лігу A, Ірландія – вилітала. Все так і залишилося після безгольової нічиєї.

       

      Ліхтенштейн – Вірменія 2:2
      Голи: Бухель, 44, Хаслер, 47 – Адамян, 9, Карапетян, 85

      Вірменії треба було перемагати Ліхтенштейн на виїзді, і вірити у чудо – що Гібралтар на виїзді переможе Македонію. Не склалося. Самі зіграли у нічию, так Македонія розгромила суперників.

       

      Македонія – Гібралтар 4:0
      Голи: Бардхі, 27, Нестеровскі, 67,80, Траковскі 90+2

       

      Андорра – Латвія 0:0

      Латвія так і не зуміла виграти жодного матчу у групі. Чергова нічия – з Андоррою.

       

      Грузія – Казахстан 2:1
      Голи: Меребашвілі, 59, Чекветадзе, 84 – Омиртаєв, 90

      Грузія стала єдиною командою, яка набрала одразу 16 очок у Лізі націй. Правда у групі в неї було чотири команди, а не три. Тим не менше – п'ять перемог та лише одна нічия у підсумку і перше місце.

       

      Теги: Спорт Футбол Ліга націй
      Джерело: 24 Канал
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