Ліга націй: відео голів та результати матчів 19 листопада
У понеділок, 19 листопада, були зіграні чергові матчі Ліги націй. В них визначилися як команди, які піднялися у вищий дивізіон, так і ті, які наступний розіграш проведуть у нижчій лізі.
Німеччина – Нідерланди 2:2
Голи: Вернер, 9, Сане, 20 – Промес, 85, Ван Дейк, 90+1
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Німеччина володіла ініціативою весь матч, зуміла на початку зустрічі забити два голи. Але втримати перемогу так і не спромоглася. Нідерланди зіграли у нічию та виграли свою групу. Німеччина вилетіла у Лігу B.
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Чехія – Словаччина 1:0
Гол: Шик, 32
Матч між суперниками збірної України мав вирішити, хто з них вилетить у дивізіон C. Невдахою стала збірна Словаччини. Забивши чотири голи у ворота збірної України напередодні, команда пропустила єдиний гол від Чехії.
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Болгарія – Словенія 1:1
Голи: Іванов, 68 – Зайц, 75
Словенія так і не змогла обіграти на виїзді Болгарію і вилетіла у Лігу D. Господарі ж через цю нічию фінішували на другій позиції, пропустивши вперед Норвегію.
Кіпр – Норвегія 0:2
Голи: Камара 36,48
Вилучення: Cіеліс, 80 – Ельюнуссі, 90 (друга жовта картка)
Перемога нід Кіпром та нічия Болгарії – і саме норвежці наступного сезлону виступатимуть у Лізі B.
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Данія – Ірландія 0:0
Цей матч нічого не вирішував у цій групі – Данія була першою і піднімалася у Лігу A, Ірландія – вилітала. Все так і залишилося після безгольової нічиєї.
Ліхтенштейн – Вірменія 2:2
Голи: Бухель, 44, Хаслер, 47 – Адамян, 9, Карапетян, 85
Вірменії треба було перемагати Ліхтенштейн на виїзді, і вірити у чудо – що Гібралтар на виїзді переможе Македонію. Не склалося. Самі зіграли у нічию, так Македонія розгромила суперників.
Македонія – Гібралтар 4:0
Голи: Бардхі, 27, Нестеровскі, 67,80, Траковскі 90+2
Андорра – Латвія 0:0
Латвія так і не зуміла виграти жодного матчу у групі. Чергова нічия – з Андоррою.
Грузія – Казахстан 2:1
Голи: Меребашвілі, 59, Чекветадзе, 84 – Омиртаєв, 90
Грузія стала єдиною командою, яка набрала одразу 16 очок у Лізі націй. Правда у групі в неї було чотири команди, а не три. Тим не менше – п'ять перемог та лише одна нічия у підсумку і перше місце.