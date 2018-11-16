02:20
17 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. У РФ дітей відправляють на нари. Мостопад у Росії
      Вєсті Кремля
      21:35, 16 листопада
      Вєсті. UA. Міфічний цар Медведчук. Чому Добкін постійно плаче
      Вєсті.UA
      20:40, 16 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Ліга націй: результати матчів та відео голів 16 листопада

      76 Читать новость на русском
      Ліга націй відео голів 16 листопада
      Ліга націй відео голів 16 листопада

      У п'ятницю, 16 листопада, було зіграно ряд матчів у Лізі націй. Серед них і матч збірної України, яка на виїзді була розгромлена збірною Словаччини.

       

      Словаччина – Україна 4:1
      Голи: Руснак, 6, Куцка, 26, Зреляк, 52, Мак, 61 – Коноплянка, 47

      Читайте також: Словаччина – Україна: відео голів матчу Ліги націй

      Словенія – Норвегія 1:1
      Голи: Вербіч, 9 – Йонсен, 85

      За словенців у цьому матчі забив гравець київського "Динамо" Вербіч. Але цього не вистачило для перемоги його команді – лише домашня нічия з Норвегією.

      Нідерланди – Франція 2:0
      Голи: Вейналдум, 44, Депай, 90+4 (пен)

      Читайте також: Нідерланди – Франція: відео голів матчу Ліги націй

      Кіпр – Болгарія 1:1
      Голи: Зачарію, 24 – Дімітров, 89

      Уельс – Данія 1:2
      Голи: Бейл, 90 – Йоргенсен, 43, Брейтуейт, 88

      Ліхтенштейн – Македонія 0:2
      Голи: Барді, 53, Несторовскі, 90+1

      Гібралтар – Вірменія 2:6
      Голи: Де Бар, 10, Прістлі, 78 – Мовсісян 27, 48, 52, 54, Карташян, 66, Карапетян, 90+4

       

      Теги: Футбол Спорт Ліга націй
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      16 листопада , 23:00 Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      Іван Яковина 628
      Головні новини 16 листопада: церковний скандал, нові погрози від РФ та зарплати українців
      16 листопада , 22:25 Головні новини 16 листопада: церковний скандал, нові погрози від РФ та зарплати українців
      2881
      Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      16 листопада , 22:00 Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      Блог Медіа 900
      Київ без заторів і маршруток: прості рецепти
      16 листопада , 20:30 Київ без заторів і маршруток: прості рецепти
      Артем Овдієнко 1509
      Українські міста у рейтингу найбрудніших міст світу: інфографіка
      16 листопада , 20:00 Українські міста у рейтингу найбрудніших міст світу: інфографіка
      Олена Булан 6513
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      СКА переміг учетверте поспіль
       19 січня 2011 , 22:21
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      "Барселона" ризикує знову втратити наставника
       23 грудня 2013 , 12:12
      Нападник "Шахтаря" отримав виклик у збірну Бразилії
       21 березня 2015 , 09:14
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук