У п'ятницю, 16 листопада, було зіграно ряд матчів у Лізі націй. Серед них і матч збірної України, яка на виїзді була розгромлена збірною Словаччини.

Словаччина – Україна 4:1

Голи: Руснак, 6, Куцка, 26, Зреляк, 52, Мак, 61 – Коноплянка, 47 Читайте також: Словаччина – Україна: відео голів матчу Ліги націй Словенія – Норвегія 1:1

Голи: Вербіч, 9 – Йонсен, 85 За словенців у цьому матчі забив гравець київського "Динамо" Вербіч. Але цього не вистачило для перемоги його команді – лише домашня нічия з Норвегією. Нідерланди – Франція 2:0

Голи: Вейналдум, 44, Депай, 90+4 (пен) Читайте також: Нідерланди – Франція: відео голів матчу Ліги націй Кіпр – Болгарія 1:1

Голи: Зачарію, 24 – Дімітров, 89 Уельс – Данія 1:2

Голи: Бейл, 90 – Йоргенсен, 43, Брейтуейт, 88 Ліхтенштейн – Македонія 0:2

Голи: Барді, 53, Несторовскі, 90+1 Гібралтар – Вірменія 2:6

Голи: Де Бар, 10, Прістлі, 78 – Мовсісян 27, 48, 52, 54, Карташян, 66, Карапетян, 90+4