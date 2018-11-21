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      Ліга націй 2020: з якими топ-збірними та коли гратиме Україна

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      Ліга націй 2020: з якими топ-збірними та коли гратиме Україна

      Після фінального матчу розіграшу Ліги націй 2018 року, стали відомі команди та дати наступного розіграшу. В елітному раунді виступить і збірна України.

      Нагадаємо, збірна України виграла свою групу та потратила у Лігу A, де серед можливих суперників – Швейцарія, Португалія, Нідерланди, Англія, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Боснія і Герцеговина, Данія та Швеція. Дві з перелічених команд і будуть з Україною в одній групі.

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      Щодо матчів розіграшу Ліги націй, то вони відбудуться у 2020 році, після проведення Євро-2020. Загалом заплановано шість турів (збірна України проведе чотири матчі у рамках Ліги націй, ще два тури – для товариських ігор), йдеться на сайті УЄФА..

      1 тур: 3-5 вересня 2020 року
      2 тур: 6-8 вересня 2020 року
      3 тур: 8-10 жовтня 2020 року
      4 тур: 11-13 жовтня 2020 року
      5 тур: 12-14 листопада 2020 року
      6 тур: 15-17 листопада 2020 року

      Жеребкування груп відбудеться у січні-лютому 2020 року. Фінал Ліги націй відбудеться у червні 2021 року.

      Теги: Ліга націй Футбол Збірна України з футболу Спорт
      Джерело: 24 Канал
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