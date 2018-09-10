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Ліга націй: Франція обіграла Нідерланди, Данія здолала Уельс. Інші матчі

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Ліга націй: всі результати четвертого ігрового дня
Ліга націй: всі результати четвертого ігрового дня / 1927.kiev.ua

У футбольній Європі завершився четвертий ігровий день нового турніру національних збірних – Ліги Націй УЄФА.

У центральному матчі дня Франція обіграла Нідерланди. Голами у складі "гальських півнів" відзначилися Кіліан Мбаппе і Олів'є Жиру, між цими м'ячами забив Раян Бабел.

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Також збірна України при порожніх трибунах завдяки єдиному голу перемогла Словаччину.

Всі результати четвертого ігрового Ліги націй

Україна – Словаччина 1:0
Гол: Ярмоленко, 80 (пен)

Франція – Нідерланди 2:1
Голи: Мбаппе, 14, Жиру, 75 – Бабель, 67

Данія – Уельс 2:0
Голи: Еріксен, 32, 63 (пен)

Болгарія – Норвегія 1:0
Гол: Василєв, 58

Кіпр – Словенія 2:1
Голи: Сотіру, 69, Стоянович, 89 (пен) – Беріч, 54

Грузія – Латвія 1:0
Гол: Окріашвілі, 77 (пен)

Македонія – Вірменія 2:0
Голи: Аліоскі, 14 (пен), Пандєв, 59

Ліхтенштейн – Гібралтар 2:0
Голи: Салановіч, 32, Візер, 72

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Норвегія Словаччина Македонія Латвія Болгарія Кіпр Словенія Данія Нідерланди Ліга націй
Джерело: 24 Канал
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