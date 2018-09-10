Ліга націй: Франція обіграла Нідерланди, Данія здолала Уельс. Інші матчі
У футбольній Європі завершився четвертий ігровий день нового турніру національних збірних – Ліги Націй УЄФА.
У центральному матчі дня Франція обіграла Нідерланди. Голами у складі "гальських півнів" відзначилися Кіліан Мбаппе і Олів'є Жиру, між цими м'ячами забив Раян Бабел.
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Також збірна України при порожніх трибунах завдяки єдиному голу перемогла Словаччину.
Всі результати четвертого ігрового Ліги націй
Україна – Словаччина 1:0
Гол: Ярмоленко, 80 (пен)
Франція – Нідерланди 2:1
Голи: Мбаппе, 14, Жиру, 75 – Бабель, 67
Данія – Уельс 2:0
Голи: Еріксен, 32, 63 (пен)
Болгарія – Норвегія 1:0
Гол: Василєв, 58
Кіпр – Словенія 2:1
Голи: Сотіру, 69, Стоянович, 89 (пен) – Беріч, 54
Грузія – Латвія 1:0
Гол: Окріашвілі, 77 (пен)
Македонія – Вірменія 2:0
Голи: Аліоскі, 14 (пен), Пандєв, 59
Ліхтенштейн – Гібралтар 2:0
Голи: Салановіч, 32, Візер, 72
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