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Ліга націй: Португалія перемогла Італію, Туреччина вирвала перемогу у Швеції. Інші матчі

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Ліга націй: результати п'ятого ігрового дня
Ліга націй: результати п'ятого ігрового дня

У понеділок, 10 вересня, відбулися чергові матчі нового європейського турніру – Ліги націй УЄФА.

У центральному матчі дня збірна Португалії без свого лідера здобула мінімальну перемогу над Італією. Португалія завдяки єдиному голу Андре Сілви вперше з 1957 року в домашньому матчі обіграла Італію.

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У іншому цікавому матчі Швеція вдома зустрічалась із Туреччиною. Завдяки голам Ісаака Теліна, яким раніше цікавилось київське Динамо, та Віктора Клаесона господарі змогли впевнено повести в рахунку, але турки знайшли в собі сили не тільки відігратись, але й перемогти – 2:3.

Всі результати п'ятого ігрового дня Ліги націй

Португалія – Італія 1:0
Гол: Андре Сілва, 48

Швеція – Туреччина 2:3
Гол: Телін, 35, Клаесон, 49 – Чалханоглу, 51, Акбада, 88, 90+2

Сербія – Румунія 2:2
Гол: Мітровіч, 26, 63 – Станчу, 48 (пен), Тучудеан, 68

Чорногорія – Литва 2:0
Голи: Савіч, 34, Янковіч, 36

Шотландія – Албанія 2:0
Гол: Нейсміт, 47, 68

Косово – Фарери 2:0
Голи: Зенелі, 50, Нухіу, 55

Мальта – Азербайджан 1:1
Голи: Агіус, 10 (пен) – Халілзаде, 26

Андорра – Казахстан 1:1
Голи: Алаес, 86 – Логвіненко, 68

Нагадаємо, що збірна України при порожніх трибунах завдяки єдиному голу перемогла Словаччину.

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Теги: Футбол Спорт Ліга націй Данія Нідерланди Косово Сербія Албанія Румунія Чорногорія Литва Швеція Португалія
Джерело: 24 Канал
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