Ліга націй: результати другого ігрового дня

У п'ятницю, 7 вересня, відбулося сім матчів нового футбольного турніру – Ліги націй.

Центральний матч для відбувся в Італії, де місцева команда приймала Польщу, однак переможця у цьому протистоянні виявити не змогли.

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У інших матчах збірна Туреччини вдома програла Росії. Мінімальні перемоги здобули Сербія та Албанія, а Румунія розійшлась миром з Чорногорією. Також Фарери обіграли Мальту, а Азербайджан зіграв у нічию з Косово.

Нагадаємо, що 6 вересня збірна України стартувала з перемоги в поєдинку проти Чехії на виїзді – 2:1.

Всі результати другого ігрового дня Ліги націй

Італія – Польща 1:1

Голи: Жоржінью, 78 (пенальті) – Зелінскі, 40

Туреччина – Росія 1:2

Голи: Азіз, 41 – Черишев, 13, Дзюба, 49

Литва – Сербія 0:1

Гол: Тадіч, 38 (пенальті)

Албанія – Ізраїль 1:0

Гол: Джака, 55

Румунія – Чорногорія 0:0

Азербайджан – Косово 0:0

Фарерські острови – Мальта 3:1

Голи: Едмундссон, 31, Йонсен, 38, Ханссон, 52 – Міфсуд, 42

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