Ліга націй: результати другого ігрового дня
У п'ятницю, 7 вересня, відбулося сім матчів нового футбольного турніру – Ліги націй.
Центральний матч для відбувся в Італії, де місцева команда приймала Польщу, однак переможця у цьому протистоянні виявити не змогли.
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У інших матчах збірна Туреччини вдома програла Росії. Мінімальні перемоги здобули Сербія та Албанія, а Румунія розійшлась миром з Чорногорією. Також Фарери обіграли Мальту, а Азербайджан зіграв у нічию з Косово.
Нагадаємо, що 6 вересня збірна України стартувала з перемоги в поєдинку проти Чехії на виїзді – 2:1.
Всі результати другого ігрового дня Ліги націй
Італія – Польща 1:1
Голи: Жоржінью, 78 (пенальті) – Зелінскі, 40
Туреччина – Росія 1:2
Голи: Азіз, 41 – Черишев, 13, Дзюба, 49
Литва – Сербія 0:1
Гол: Тадіч, 38 (пенальті)
Албанія – Ізраїль 1:0
Гол: Джака, 55
Румунія – Чорногорія 0:0
Азербайджан – Косово 0:0
Фарерські острови – Мальта 3:1
Голи: Едмундссон, 31, Йонсен, 38, Ханссон, 52 – Міфсуд, 42
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