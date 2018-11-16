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      Ліга націй: результати матчів та відео голів 15 листопада

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      Ліга націй результати матчів та відео голів 15 листопада
      Ліга націй результати матчів та відео голів 15 листопада

      У четвер, 15 листопада, були зіграні чергові матчі Ліги націй. Серед них виділялося протистояння збірних Хорватії та Іспанії.

      Хорватія – Іспанія 3:2
      Голи: Крамаріч, 54, Єдвай, 69, 90+3 – Себальйос, 56, Рамос, 78 (пен)

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      Бельгія – Ісландія 2:0
      Голи: Батшуаї, 65, 81

       

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      Австрія – Боснія та Герцеговина 0:0

       

      Греція – Фінляндія 1:0
      Гол: Гранлунд, 25 (авт)

       

      Угорщина – Естонія 2:0
      Голи: Орбан, 8, Салаї, 69

       

      Андорра – Грузія 1:1
      Голи: Мартінес, 63 – Чакветадзе, 9

       

      Люксембург – Білорусь 0:2
      Голи: Драгун, 37, 54

       

      Сан-Маріно – Молдова 0:1
      Гол: Дамашкан, 78

       

      Казахстан – Латвія 1:1
      Голи: Cуюмбаєв, 37 – Ракелс, 49

       

      Теги: Футбол Спорт Ліга націй
      Джерело: 24 Канал
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