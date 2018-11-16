Ліга націй: результати матчів та відео голів 15 листопада
У четвер, 15 листопада, були зіграні чергові матчі Ліги націй. Серед них виділялося протистояння збірних Хорватії та Іспанії.
Хорватія – Іспанія 3:2
Голи: Крамаріч, 54, Єдвай, 69, 90+3 – Себальйос, 56, Рамос, 78 (пен)
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Бельгія – Ісландія 2:0
Голи: Батшуаї, 65, 81
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Австрія – Боснія та Герцеговина 0:0
Греція – Фінляндія 1:0
Гол: Гранлунд, 25 (авт)
Угорщина – Естонія 2:0
Голи: Орбан, 8, Салаї, 69
Андорра – Грузія 1:1
Голи: Мартінес, 63 – Чакветадзе, 9
Люксембург – Білорусь 0:2
Голи: Драгун, 37, 54
Сан-Маріно – Молдова 0:1
Гол: Дамашкан, 78
Казахстан – Латвія 1:1
Голи: Cуюмбаєв, 37 – Ракелс, 49
Джерело: 24 Канал
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