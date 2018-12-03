У понеділок, 3 грудня, відбулося жеребкування фінального етапу Ліги націй. Чотири збірні, які стали переможцями у групах А – Нідерланди, Швейцарія, Португалія та Англія дізналися хто з ким зіграє.

Згідно з жеребом, першою півфінальною парою стала Португалія – Швейцарія. Їх матч запланований на 5 червня. На наступний день зіграють Нідерланди – Англія.

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Фінал та матч за третє місце відбудеться в один день – 9 червня.

Всі матчі відбуватимуться у Португалії на стадіонах "Драгау" (Порто) та "Афонсу Енрікеш" (Гімараєш).

Варто зазначити, що окрім трофею, чотири збірні змагатимуться і за чималі призові. Переможець отримає 7,5 мільйона євро, фіналіст – 6,5 мільйона євро. Команда, яка займе третє місце, заробить 5,5 мільйона євро, а невдаха турніру – 4,5 мільйона євро.