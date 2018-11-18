Ліга націй: відео голів та результати матчів 17 листопада
У суботу, 17 листопада, були зіграні чергові матчі Ліги націй.
Італія – Португалія 0:0
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Туреччина – Швеція 0:1
Гол: Гранквіст, 71 (пен)
Майбутній суперник збірної України – Туреччина – програла на власному полі збірній Швеції та вилетіла з Ліги B у нижчий дивізіон. Швеція ж в останньому турі побореться з Росією за перше місце. Їм треба лише перемога у цьому матчі.
Сербія – Чорногорія 2:1
Голи: Льяїч, 30, Мітровіч, 32 – Мугоша, 70
Нереалізований пенальті: Мітровіч, 38
Албанія – Шотландія 0:4
Голи: Фрейзер, 14, Флетчер, 45+2 (пен), Форрест, 55, 67
Вилучення: Маврай, 22 (Албанія)
Румунія – Литва 3:0
Голи: Пушкаш, 7, Кешеру, 47, Станчу, 65
Вилучення: Новіковас, 88 (Литва)
Збірна Литви так і не зуміла виграти жодного матчу у Лізі C. Вона вже давніше вилетіла у нижчий дивізіон.
Азербайджан – Фарерські острови 2:0
Голи: Назаров, 18, Мадатов, 28
Мальта – Косово 0:5
Голи: Мурікві, 15, Кололлі, 70, Авдіяй, 78, 80, Рашика, 86