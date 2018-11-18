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      Ліга націй: відео голів та результати матчів 17 листопада

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      Ліга націй відео голів 17 листопада
      Ліга націй відео голів 17 листопада

      У суботу, 17 листопада, були зіграні чергові матчі Ліги націй.

      Італія – Португалія 0:0

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      Туреччина – Швеція 0:1
      Гол: Гранквіст, 71 (пен)

      Майбутній суперник збірної України – Туреччина – програла на власному полі збірній Швеції та вилетіла з Ліги B у нижчий дивізіон. Швеція ж в останньому турі побореться з Росією за перше місце. Їм треба лише перемога у цьому матчі.

       

      Сербія – Чорногорія 2:1
      Голи: Льяїч, 30, Мітровіч, 32 – Мугоша, 70
      Нереалізований пенальті: Мітровіч, 38

       

      Албанія – Шотландія 0:4
      Голи: Фрейзер, 14, Флетчер, 45+2 (пен), Форрест, 55, 67
      Вилучення: Маврай, 22 (Албанія)

       

      Румунія – Литва 3:0
      Голи: Пушкаш, 7, Кешеру, 47, Станчу, 65
      Вилучення: Новіковас, 88 (Литва)

      Збірна Литви так і не зуміла виграти жодного матчу у Лізі C. Вона вже давніше вилетіла у нижчий дивізіон.

       

      Азербайджан – Фарерські острови 2:0
      Голи: Назаров, 18, Мадатов, 28

       

      Мальта – Косово 0:5
      Голи: Мурікві, 15, Кололлі, 70, Авдіяй, 78, 80, Рашика, 86

       

      Теги: Спорт Футбол Ліга націй
      Джерело: 24 Канал
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