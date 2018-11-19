Ліга націй: відео голів та результати матчів 18 листопада

У неділю, 18 листопада, було зіграно чергові матчі Ліги націй. У них визначилися чергові команди, які піднялися чи опустилися у своїх дивізіонах.

Англія – Хорватія 2:1

Голи: Лінгард, 78, Кейн, 85 – Крамарич, 57

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Англія зуміла перемогти Хорватію та виграти свою групу. Хорвати ж вилетіли до нижчого дивізіону.

Швейцарія – Бельгія 5:2

Голи: Родрігес, 26 (пен.), Сеферовіч, 31, 44, 62, Ельведі, 84 – Т. Азар, 2, 17

Ще один неймовірний матч у Лізі А зіграли Швейцарія та Бельгія. Гості на початку матчу забили двічі. Відзначився Азар. Але не гравець "Челсі" Еден, а його брат Торган, який виступає у "Боруссії" (Менхенгладбах). Та ще до перерви швейцарці вийшли вперед, а згодом перемогли з різницею у три голи. Саме збірна Швейцарії виграла свою групу.

Угорщина – Фінляндія 2:0

Голи: Салай, 29, Надь, 37

Греція – Естонія 0:1

Гол: Ламбропулос, 44 (авт)

Північна Ірландія – Австрія 1:2

Голи: Еванс, 57 – Шлягер, 49, Лазаро, 90+3

Сан-Маріно – Білорусь 0:2

Голи: Драгун, 8, Сорока, 52

Молдова – Люксембург 1:1

Голи: Гінсарі, 58 (пен.) – Бенсі, 70