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      Ліга націй: відео голів та результати матчів 18 листопада

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      Ліга націй відео голів 18 листопада
      Ліга націй відео голів 18 листопада

      У неділю, 18 листопада, було зіграно чергові матчі Ліги націй. У них визначилися чергові команди, які піднялися чи опустилися у своїх дивізіонах.

      Англія – Хорватія 2:1
      Голи: Лінгард, 78, Кейн, 85 – Крамарич, 57

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      Англія зуміла перемогти Хорватію та виграти свою групу. Хорвати ж вилетіли до нижчого дивізіону.

      Швейцарія – Бельгія 5:2
      Голи: Родрігес, 26 (пен.), Сеферовіч, 31, 44, 62, Ельведі, 84 – Т. Азар, 2, 17

      Ще один неймовірний матч у Лізі А зіграли Швейцарія та Бельгія. Гості на початку матчу забили двічі. Відзначився Азар. Але не гравець "Челсі" Еден, а його брат Торган, який виступає у "Боруссії" (Менхенгладбах). Та ще до перерви швейцарці вийшли вперед, а згодом перемогли з різницею у три голи. Саме збірна Швейцарії виграла свою групу.

       

      Угорщина – Фінляндія 2:0
      Голи: Салай, 29, Надь, 37

       

      Греція – Естонія 0:1
      Гол: Ламбропулос, 44 (авт)

       

      Північна Ірландія – Австрія 1:2
      Голи: Еванс, 57 – Шлягер, 49, Лазаро, 90+3

       

      Сан-Маріно – Білорусь 0:2
      Голи: Драгун, 8, Сорока, 52

       

      Молдова – Люксембург 1:1
      Голи: Гінсарі, 58 (пен.) – Бенсі, 70

       

      Теги: Футбол Спорт Ліга націй
      Джерело: 24 Канал
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