Ліга націй: відео голів та результати матчів 18 листопада
У неділю, 18 листопада, було зіграно чергові матчі Ліги націй. У них визначилися чергові команди, які піднялися чи опустилися у своїх дивізіонах.
Англія – Хорватія 2:1
Голи: Лінгард, 78, Кейн, 85 – Крамарич, 57
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Англія зуміла перемогти Хорватію та виграти свою групу. Хорвати ж вилетіли до нижчого дивізіону.
Швейцарія – Бельгія 5:2
Голи: Родрігес, 26 (пен.), Сеферовіч, 31, 44, 62, Ельведі, 84 – Т. Азар, 2, 17
Ще один неймовірний матч у Лізі А зіграли Швейцарія та Бельгія. Гості на початку матчу забили двічі. Відзначився Азар. Але не гравець "Челсі" Еден, а його брат Торган, який виступає у "Боруссії" (Менхенгладбах). Та ще до перерви швейцарці вийшли вперед, а згодом перемогли з різницею у три голи. Саме збірна Швейцарії виграла свою групу.
Угорщина – Фінляндія 2:0
Голи: Салай, 29, Надь, 37
Греція – Естонія 0:1
Гол: Ламбропулос, 44 (авт)
Північна Ірландія – Австрія 1:2
Голи: Еванс, 57 – Шлягер, 49, Лазаро, 90+3
Сан-Маріно – Білорусь 0:2
Голи: Драгун, 8, Сорока, 52
Молдова – Люксембург 1:1
Голи: Гінсарі, 58 (пен.) – Бенсі, 70
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