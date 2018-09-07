Ліга націй: всі результати першого ігрового дня

6 вересня в Європі стартував новий турнір збірних – Ліга націй. В перший ігровий день було зіграно дев'ять матчів.

У центральному матчі дня збірна Франції в першому офіційному поєдинку в статусі чемпіона світу на виїзді не змогла обіграти Німеччину.

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Крім того, збірна України стартувала з перемоги в поєдинку проти Чехії на виїзді – 2:1.

Всі результати першого ігрового дня Ліги націй

Чехія – Україна 1:2

Голи: Шик, 4 – Коноплянка, 45+1, Зінченко, 90+3

Німеччина – Франція 0:0

Уельс – Ірландія 4:1

Голи: Лоуренс, 6, Бейл, 18, Ремсі, 37, Робертс, 55 – Вільямс, 66

Норвегія – Кіпр 2:0

Голи: Йохансен, 21, 42

Словенія – Болгарія 1:2

Голи: Зайц, 40 – Країв, 3, 59

Казахстан – Грузія 0:2

Голи: Чакветадзе, 69, Малий, 74 (автогол)

Вірменія – Ліхтенштейн 2:1

Голи: Піццеллі, 30, Барсегян, 76 – Вольфінгер, 33

Гібралтар – Македонія 0:2

Голи: Трічковскі, 19, Аліоскі, 35

Латвія – Андорра 0:0

У п'ятницю, 7 вересня, в Лізі націй відбудуться ще сім матчів. Найцікавішим представляється поєдинок Ліги А Італія – Польща.

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