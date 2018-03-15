Ліга Європи 2017/2018: результати всіх матчів 1/8 фіналу

У четвер. 15 березня, були зіграні усі матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Серед них – і матч "Динамо" проти італійського "Лаціо". Тож визначилися усі команди, які пройшли у чвертьфінал ЛЄ.

Через віддаленість Москви від решти Європи та значну різницю в часових поясах, російські клуби вдома свої матчі проводять раніше за інших учасників. Тож перший чверть фіналіст визначився у матчі московського "Локомотива" та мадридського "Атлетіко". Першим матч в Іспанії "матрацники" виграли 3:0. Ще більший розгром вчинили у Москві. Якщо у першому таймі команди обмінялися голами, то у другому таймі "Атлетіко" відзначився ще чотири рази, а Фернандо Торрес зроби дубль

Локомотив – Атлетіко 1:5 (за сумою двох матчів 1:8)

Голи: Рибус, 20 – Корреа, 16, Ньїгес, 47, Торрес, 65 (пен.), 70, Грізманн, 85.

Найцікавіший матч для українців відбувся у Києві, де на НСК «Олімпійський «Динамо» приймало італійське «Лаціо». Перший матч у Римі закінчився з рахунком 2:2, що залишало доволі непогані шанси українській команді. Однак голи після подачі кутових залишили «Динамо» без Ліги Європи.

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Динамо – Лаціо 0:2 (за сумою двох матчів 2:4)

Голи: Лукас, 23, де Врей, 83

Кінець єврокубкового сезону для українських клубів..



Динамо – Лаціо – 0:2 – відео голів та огляд матчу дивіться за посиланням https://t.co/kKv8S099c9 pic.twitter.com/FevjBdw2xB — Футбол 24 (@football24tv) 15 березня 2018 р.

У російсько-німецькому протистоянні між "Зенітом" та "Ляйпцігом" сильнішим виявилася саме німецька команда. "Ляйпціг" впевнено переміг вдома, хоч і з мінімальним рахунком. На перемогу гості могли розраховувати і у Санкт-Петербурзі. Однак не склалося – головна надія німецького футболу Тімо Вернер не зумів реалізувати пенальті. Та і нічийного рахунку виявилося достатньо, щою пройти у наступну стадію турніру.

Зеніт – Ляйпціг 1:1 (за сумою двох матчів 2:3)

Голи: Дріуссі, 45+1 – Огюстен, 22

Нереалізований пенальті: Вернер, 82

Кривдник луганської "Зорі" на груповій стадії турніру, який в 1/16 Ліги Європи вибив московський "Спартак" – іспанський "Атлетік" так і не зумів пройти дальше. У першому матчі баски поступилися "Марселю". Зазнали поразки і у матчі-відповіді вдома. Дімітрі Пайє до перерви та Лукас Окампос у другому таймі зробили перевагу французів більш ніж переконливою. "Атлетік" відіграв один гол зусиллям Іньякі Віліямса, однак вилучення Аріца Адуріса за 14 хвилин до закінчення основного часу поховали надії іспанців хоча б на домашню нічию. "Марсель" проходить далі.

Атлетік – Марсель 1:2 (за сумою двох матчів 2:5)

Голи: Вільямс, 74 – Пайє, 37, Окампос, 52

Вилучення: Адуріс, 76 (друга жовта)

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Чеська команда після виїзної поразки виконала "програму-мінімум" у матчі проти португальського "Спортінга" – забила два голи і не пропустила. Дубль на рахунку Марека Бакоша. Однак вже у доданий арбітром час "Вікторія" могла вилетіти, коли в її ворота був призначений пенальті. Та Бас Дост не реалізував удар з позначки. Тож команди чвертьфіналіста Ліги Європи визначали вже у овертаймі. Гол півзахисника "Спортінга" Родріго Батталья вже у кінці першого додаткового тайму вивів португальську команду у наступний раунд змагань

Вікторія (Пльзень) – Спортінг 2:1 (ОТ) (за сумою двох матчів 2:3)

Голи: Бакош, 6, 65, – Батталья, 105+2

Єдиною російською командою, яка пробилася в 1/4 Ліги Європи, став ЦСКА. Хоча шансів у команди було менше, аніж в "Зеніту". Вдома московська команда програла французькому "Ліону" з мінімальним рахунком. Однак у Франції першими забили саме росіяни. Після перерви Максвель Корне зрівняв рахунок. Та ЦСКА за чотири хвилини забило двічі – відзначилися Ахмед Муса та Понтус Вернблюм. Все, на що спромігся "Ліон" – ще один гол у виконані Маріано Діаса. Однак за 20 хвилин, що залишалося до закінчення гри, забити ще один гол французам не вдалося, попри те, що навіть воротар ходив у чужий штрафний майданчик на подачу зі штрафного. За рівного рахунку дальше проходить ЦСКА через правило виїзного голу.

Ліон – ЦСКА (Москва) 2:3 (за сумою двох матчів 3:3, ЦСКА проходить далі)

Голи: Корне, 58, Діас, 71 – Головін, 39, Муса, 61, Вернблюм, 65

Ще один матч, який міг викликати зацікавлення в українців – гра дортмундської "Боруссії", за яку виступає Андрій Ярмоленко. Хоча українець зараз не грає через травму, і у цьому матчі свої команді допомогти не міг. У першій грі "Зальцбург" здобув дещо неочікувану перемогу у Німеччині, тож "Боруссії" будь-що слід було перемагати. Однак глядачі на "Ред Бул арена" голів так і не побачили. Хоча навряд чи цьому засмутилися, адже їх команда прийшла далі. "Боруссія" ж тепер може сконцентруватися на внутрішньому чемпіонаті.

Зальцбург – Боруссія (Дортмунд) 0:0 (за сумою двох матчів 2:1)

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Матч топ-рівня у Лізі Європи на такій ранній стадії. Обидві команди декларують своє бажання грати у найпрестижнішому клубному турнірі Європи, однак справи у чемпіонаті у обох колективів йдуть не найкраще. Відтак Ліга Європи була хорошою нагодою поповнити свій музей черговий трофеєм. Шанс зробити це залишається у "Арсеналу". Спочатку "каноніри" на виїзді перемогли "Мілан", а згодом і вдома здобули перемогу. Хоча першими відзначилися "россо-нері", коли забив Хакан Чалханоглу. Та Денні Велбек ще у першому таймі з пенальті рахунок зрівняв, а вже по перерві забивали Граніт Джака та все той же Денні Велбек.

Арсенал – Мілан 3:1 (за сумою двох матчів 5:1).

Відтак в 1/4 Ліги Європи пройшли "Атлетіко", "Лаціо", "Ляйпціг", "Марсель", "Спортінг", ЦСКА, "Зальцбург" та "Арсенал". Жеребкування відбудеться у п'ятницю, 16 березня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні та розпочнеться о 14:00 за київським часом. Перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги Європи пройдуть 5 квітня, матчі-відповіді – 12 квітня. Детальний розклад стане відомий після жеребкування.