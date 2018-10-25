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      Ліга Європи: відео голів та результати матчів 25 жовтня

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      Ліга Європи результати матчів 25 жовтня
      Ліга Європи результати матчів 25 жовтня

      У четвер, 25 жовтня, були зіграні матчі третього туру Ліги Європи. Серед них і матчі полтавської "Ворскли" проти "Карабаху", а також гра київського "Динамо" проти "Ренна"

      Карабах – Ворскла 0:1
      Гол: Кулач, 48

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      Спортінг – Арсенал 0:1
      Гол: Велбек, 77

       

      Мілан – Бетіс 1:2
      Голи: Кутроне, 83 – Санарбія, 30, Ло Чельсо, 55
      Вилучення: Кастільєхо, 90+4 (Мілан)

      Андерлехт – Фенербахче 2:2
      Голи: Баккалі, 35, 50 – Фрей, 53, Калдірім, 57

      Українець Євген Макаренко хоч і потрапив у заявку "Андерлехта" на цей матч, але на поле так і не вийшов. Його ж команда не зуміла втримати перемогу. На 50-ій хвилині "Андерлехт" був попереду 2:0, але за сім хвилин рахунок вже був рівним 2:2. Матч так і закінчився у нічию.

      Зальцбург – Русенборг 3:0
      Голи: Дабурр, 34, 59, Вольф, 53

      Спартак (Трнава) – Динамо (Загреб) 1:2
      Голи: Чорбані, 32 – Гавранович, 65, Оршич, 77

      РБ Лейпциг – Селтік 2:0
      Голи: Кунья, 31, Брума, 35

      Дюделанж – Олімпіакос 0:2
      Голи: Торосідіс, 66, Фортуніс, 81

      АЕК Ларнака – Лудогорець 1:1
      Голи: Ларена, 25 – Лукокі, 7

      Цюрих – Баєр 3:2
      Голи: Марчесано, 44, Домгджоні, 59, Одей, 78 – Бельарабі, 50, 54

      Копенгаген – Славія 0:1
      Гол: Матоусек, 46

      Зеніт – Бордо 2:1
      Голи: Дзюба, 41, Кузяєв, 85 – Бріан, 26
      Нереалізований пенальті: Дзюба, 53

      Ренн – Динамо (Київ) 1:2
      Голи: Греньє, 41 – Кенджора, 21, Буяльський, 89
      Вилучення: Шепелєв, 84 (Динамо)

      Читайте також: Ренн – Динамо: відео голів матчу Ліги Європи

      Яблонец – Астана 1:1
      Голи: Поважанец, 4 – Педру Енріке, 11

      Суперники "Динамо" у групі зіграли у нічию. Завдяки цьому кияни піднялися на другу сходинку, набравши однакову кількість очок з лідером квартету "Астаною".

      Челсі – БАТЕ 3:1
      Голи: Лофтус-Чік, 2, 8, 54 – Ріос, 80

      Бешикташ – Генк 2:4
      Голи: Лав, 74, 86 – Самата, 23, 70, Ндонгада, 81, Піотровські, 83

      Українець Руслан Маліновський доклався до перемогти "Генка" над "Бешикташем". Саме українець віддав результативний пас, коли його команда забивала третій гол.

       

      ПАОК – Віді 0:2
      Голи: Хусті, 12, Стопіра, 45

      Дещо неочікуваним виявився результат матчу у Салоніках. Варто відзначити, що арбітром зустрічі був українець Євген Арановський, а за грецьку команду зіграв Євген Шахов. Його замінили на 52-ій хвилині. Ще один українець Євген Хачеріді провів матч у запасі.

      Марсель – Лаціо 1:3
      Голи: Пайє, 86 – Воллес, 10, Кайседо, 59, Марусіч, 90

      Стандарт – Краснодар 2:1
      Голи: Емонд, 47, Лайфіс, 90+3 – Арі, 39

      Вільярреал – Рапід 5:0
      Голи: Форнальс, 26, Екамюі, 30, Вагас, 45 (авт), Раба, 63, Морено, 85
      Вилучення: Хауме, 79 (Вільярреал)

      Севілья – Аксіхар Беледієспор 6:0
      Голи: Меса, 7, Сарабія, 9 (пен), Лукач, 35 (авт), Муріель, 50, Промес, 60, Меркадо, 67

      Українець Євген Селезньов вийшов у старті турецького клубу на цей матч. Однак був замінений на 62-ій хвилині. До цього часу його команда поступалася 5:0.

       

      Сапсборг 08 – Мальме 1:1
      Голи: Хальворсен, 87 – Віндхейм, 79

      Айнтрахт – Аполлон 2:0
      Голи: Костіч, 13, Алле, 32

      Рейнджерс – Спартак (Москва) 0:0

      Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Динамо ФК Ворскла
      Джерело: 24 Канал
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