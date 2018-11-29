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      Ліга Європи: результати матчів та відео голів 29 листопада

      563 Читать новость на русском
      Ліга Європи результати матчів 29 листопада
      Ліга Європи результати матчів 29 листопада

      У четвер, 29 грудня, було зіграно матчі п'ятого туру Ліги Європи. Серед них і два матчі за участі українських команд. Українські футболісти також грали і за іноземні клуби.

      Астана – Динамо 0:1
      Гол: Вербіч, 29

      Читайте також: "Динамо" перемогло "Астану" та вийшло в плей-офф Ліги Європи з першого місця

       

      Спартак (Москва) – Рапід 1:2
      Голи: Зе Луїш, 20 – Мюлдюр, 80 Шобесбергер, 90+1

      Полтавська "Ворскла" не змогла створити сенсацію у Лізі Європи та з розгромним рахунком програла лондонському "Арсеналу" в рамках 5-го туру. Усі голи полтавці пропустили ще в першому таймі. Відзначимо, що "Ворскла" втратила будь-які шанси пройти в плей-ооф.

      Ворскла – Арсенал 0:3
      Голи:       Сміт-Роу, 11, Ремзі, 27 (пен.), Уіллкок, 41

      Андерлехт – Спартак Трнава 0:0

      Баєр – Лудогорець 1:1
      Голи:       Вайзер, 85 – Марселіньо, 69

      БАТЕ – МОЛ Віді 2:0
      Голи:       Сігневич, 22, Іваніч, 85

      "Бетіс", мінімально перемігши грецький "Олімпіакос", гарантував собі вихід в 1/16 фіналу. Іспанці наразі займають перше місце в групі, маючи в активі 11 очок.

      Бетіс – Олімпіакос 1:0
      Голи:       Каналес, 39
      Нереалізований пенальті: Леон, 18

      Бордо – Славія Прага 2:0
      Голи:       Де Превіль, 49, Кунде, 90+5

      Зальцбург – Лейпциг 1:0
      Голи:       Гулбрандсен, 74

      Зеніт – Копенгаген 1:0
      Голи:       Мак, 59

      Справжню феєрію голів влаштував "Карабах" зі "Спортінгом". Однак у цьому матчі здебільшого забивали португальці. На шість влучних ударів господарі змогли відповісти тільки одним голом.

      Карабах – Спортінг 1:6
      Голи:       Зубір, 14 – Дост, 5 (пен.), Фернандеш, 20, 75, Нані, 33, Діабі, 65, 82 

      Краснодар – Акхісар Беледієспор 2:1
      Голи:       Газинський, 49, Арі, 57 – Сержіньйо

      Мілан – Дюделандж 5:2
      Голи:       Кутроне, 21, Стелвіо, 66 (авт.), 70 Чалханоглу, 70, Шнелл, 78 (авт.), Боріні, 81 – Столз, 39, Тупрел, 49 

      Русенборг – Селтік 0:1
      Голи:       Сінклер, 42

      Фенербахче – Динамо Загреб 0:0

      Цюрих – АЕК Ларнака 1:2
      Голи:       Хеліфі, 74 – Янну, 38, Трічковський, 85

       

      Теги: Спорт Ліга Європи Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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