У четвер, 29 грудня, було зіграно матчі п'ятого туру Ліги Європи. Серед них і два матчі за участі українських команд. Українські футболісти також грали і за іноземні клуби.

Астана – Динамо 0:1

Гол: Вербіч, 29

Читайте також: "Динамо" перемогло "Астану" та вийшло в плей-офф Ліги Європи з першого місця

Спартак (Москва) – Рапід 1:2

Голи: Зе Луїш, 20 – Мюлдюр, 80 Шобесбергер, 90+1

Полтавська "Ворскла" не змогла створити сенсацію у Лізі Європи та з розгромним рахунком програла лондонському "Арсеналу" в рамках 5-го туру. Усі голи полтавці пропустили ще в першому таймі. Відзначимо, що "Ворскла" втратила будь-які шанси пройти в плей-ооф.