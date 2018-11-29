Ліга Європи: результати матчів та відео голів 29 листопада
У четвер, 29 грудня, було зіграно матчі п'ятого туру Ліги Європи. Серед них і два матчі за участі українських команд. Українські футболісти також грали і за іноземні клуби.
Астана – Динамо 0:1
Гол: Вербіч, 29
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Спартак (Москва) – Рапід 1:2
Голи: Зе Луїш, 20 – Мюлдюр, 80 Шобесбергер, 90+1
Полтавська "Ворскла" не змогла створити сенсацію у Лізі Європи та з розгромним рахунком програла лондонському "Арсеналу" в рамках 5-го туру. Усі голи полтавці пропустили ще в першому таймі. Відзначимо, що "Ворскла" втратила будь-які шанси пройти в плей-ооф.
Ворскла – Арсенал 0:3
Голи: Сміт-Роу, 11, Ремзі, 27 (пен.), Уіллкок, 41
Андерлехт – Спартак Трнава 0:0
Баєр – Лудогорець 1:1
Голи: Вайзер, 85 – Марселіньо, 69
БАТЕ – МОЛ Віді 2:0
Голи: Сігневич, 22, Іваніч, 85
"Бетіс", мінімально перемігши грецький "Олімпіакос", гарантував собі вихід в 1/16 фіналу. Іспанці наразі займають перше місце в групі, маючи в активі 11 очок.
Бетіс – Олімпіакос 1:0
Голи: Каналес, 39
Нереалізований пенальті: Леон, 18
Бордо – Славія Прага 2:0
Голи: Де Превіль, 49, Кунде, 90+5
Зальцбург – Лейпциг 1:0
Голи: Гулбрандсен, 74
Зеніт – Копенгаген 1:0
Голи: Мак, 59
Справжню феєрію голів влаштував "Карабах" зі "Спортінгом". Однак у цьому матчі здебільшого забивали португальці. На шість влучних ударів господарі змогли відповісти тільки одним голом.
Карабах – Спортінг 1:6
Голи: Зубір, 14 – Дост, 5 (пен.), Фернандеш, 20, 75, Нані, 33, Діабі, 65, 82
Краснодар – Акхісар Беледієспор 2:1
Голи: Газинський, 49, Арі, 57 – Сержіньйо
Мілан – Дюделандж 5:2
Голи: Кутроне, 21, Стелвіо, 66 (авт.), 70 Чалханоглу, 70, Шнелл, 78 (авт.), Боріні, 81 – Столз, 39, Тупрел, 49
Русенборг – Селтік 0:1
Голи: Сінклер, 42
Фенербахче – Динамо Загреб 0:0
Цюрих – АЕК Ларнака 1:2
Голи: Хеліфі, 74 – Янну, 38, Трічковський, 85