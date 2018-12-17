Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи
У понеділок, 17 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи.
Найцікавішим матчем 1/16 фіналу стане протистояння "Лаціо" та "Севільї". Київське "Динамо" зіграє проти "Олімпіакоса", а "Шахтар" поміряється силами з "Айнтрахтом".
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Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи
Цюрих – Наполі
Селтік – Валенсія
Славія – Генк
Фенербахче – Зеніт
Спортінг – Вільярреал
Олімпіакос – Динамо К
Рапід – Інтер
Лаціо – Севілья
Мальме – Челсі
Краснодар – Баєр
Ренн – Бетіс
БАТЕ – Арсенал
Вікторія – Динамо З
Брюгге – Зальцбург
Шахтар – Айнтрахт
Галатасарай – Бенфіка
Перші матчі будуть зіграні 14 лютого. Матчі відповіді відбудуться 21-го лютого.
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