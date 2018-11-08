У четвер, 8 листопада, було зіграно матчі четвертого туру Ліги Європи. Відео голів та огляди матчів – на сайті 24 Каналу.

Астана – Яблонец 2:1

Голи: Педру Енріке, 18, Постніков, 88 – Зайнутдінов, 41 (авт)

Суперники "Динамо" у Лізі Європи свій матч зіграли раніше. Перемогу здобула "Астана" завдяки голу наприкінці матчу.

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Варто відзначити, що за "Яблонец" зіграв українець Едуард Соболь, якого замінили на 72-ій хвилині.

Фенербахче – Андерлехт 2:0

Голи:Вальбуена, 71, Фрей, 74

Вилучення: Баккалі, 79 (Андерлехт)

Ще одна команда українця зіграла свій матч у Лізі Європи. Бельгійський "Андерлехт" Євгена Макаренка програв "Фенербахче" і став першою командою, яка вилетіла з групового етапу турніру у цьому сезоні.

Відеоогляд матчу Фенербахче – Андерлехт