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      Ліга Європи: відео голів та результати матчів 8 листопада

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      Ліга Європи результати матчів 8 листопада
      Ліга Європи результати матчів 8 листопада

      У четвер, 8 листопада, було зіграно матчі четвертого туру Ліги Європи. Відео голів та огляди матчів – на сайті 24 Каналу.

      Астана – Яблонец 2:1
      Голи: Педру Енріке, 18, Постніков, 88 – Зайнутдінов, 41 (авт)

      Суперники "Динамо" у Лізі Європи свій матч зіграли раніше. Перемогу здобула "Астана" завдяки голу наприкінці матчу.

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      Варто відзначити, що за "Яблонец" зіграв українець Едуард Соболь, якого замінили на 72-ій хвилині.

      Фенербахче – Андерлехт 2:0
      Голи:Вальбуена, 71, Фрей, 74
      Вилучення: Баккалі, 79 (Андерлехт)

      Ще одна команда українця зіграла свій матч у Лізі Європи. Бельгійський "Андерлехт" Євгена Макаренка програв "Фенербахче" і став першою командою, яка вилетіла з групового етапу турніру у цьому сезоні.

      Відеоогляд матчу Фенербахче – Андерлехт

       

      Теги: Футбол Спорт Ліга Європи ФК Ворскла Динамо
      Джерело: 24 Канал
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