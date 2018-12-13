Ліга Європи: результати матчів та відео голів 13 грудня
У четвер, 13 грудня, відбулися заключні матчі групового етапу Ліги Європи сезону 2018/19. Всього було зіграно 24 матчі.
Тільки в одному матчі не було забито голів. Йдеться про турецький "Акхісар", який приймав бельгійський "Стандард".
Акхісар – Стандард 0:0
Динамо – Яблонець 0:1
Голи: Долежал, 10
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Бешикташ – Мальме 0:1
Голи: Антонссон, 51
Вилучення: Куарежма, 65 (Беш.)
Московський "Спартак" в Іспанії не зміг перемогти "Вільярреал", внаслідок чого не вийшов у плей-офф. Росіяни посіли останнє місце в групі.
Вільярреал – Спартак Москва 2:0
Голи: Чуквуезе, 11, Екамбі, 48
Вилучення: Коста, 90 (Віл.)
Генк – Сарпсборг 2:0
Голи: Гано, 3, Пейнтсіл, 5
Німецький "Айнтрахт" у Римі здобув шосту перемогу у своїй групі та став єдиною командою, яка не втрачала очки у цьому розіграші Ліги Європи. На цей раз німці знову подужали "Лаціо".
Лаціо – Айнтрахт 1:2
Голи: Корреа, 56 – Гачинович, 65, Халлер, 71
Марсель – Аполлон 1:3
Голи: Товен, 11 – Магліца, 8, 30, Стилиану, 56
Вилучення: Камара, 8 (Мар.), Окампос, 90+3 (обидва Мар.)
Мол Віді – Челсі 2:2
Голи: Ампаду, 32 (авт.), Него, 56 – Вілліан, 30, Жиру, 75
ПАОК – БАТЕ 1:3
Голи: Прийович, 59 – Скавиш, 18, Сігневич, 42, 45+1
Рапід – Рейнджерс 1:0
Голи: Льюбічич, 84
Французький "Ренн", який виступав у групі київського "Динамо", завдяки двом голам Сарра вибив з Ліги Європи "Астану" та вийшов у плей-офф з другого місця.
Ренн – Астана 2:0
Голи: Сарр, 66, 73
Нереалізований пенальті: Буріго, 66 (Ренн)
Севілья – Краснодар 3:0
Голи: Бен Йеддер, 5, 10, Банега, 49 (пен.)
Вилучення: Рамірес, 48
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