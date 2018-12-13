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      Ліга Європи: результати матчів та відео голів 13 грудня

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      Ліга Європи 2018/2019: відео голів, огляд матчів
      Відео голів Ліги Європи 13 грудня

      У четвер, 13 грудня, відбулися заключні матчі групового етапу Ліги Європи сезону 2018/19. Всього було зіграно 24 матчі.

      Тільки в одному матчі не було забито голів. Йдеться про турецький "Акхісар", який приймав бельгійський "Стандард".

      Акхісар – Стандард 0:0

      Динамо – Яблонець 0:1
      Голи:       Долежал, 10

       

       

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      Бешикташ – Мальме 0:1
      Голи:       Антонссон, 51

      Вилучення: Куарежма, 65 (Беш.)

      Московський "Спартак" в Іспанії не зміг перемогти "Вільярреал", внаслідок чого не вийшов у плей-офф. Росіяни посіли останнє місце в групі.

      Вільярреал – Спартак Москва 2:0
      Голи:       Чуквуезе, 11, Екамбі, 48

      Вилучення: Коста, 90 (Віл.)

      Генк – Сарпсборг 2:0
      Голи: Гано, 3, Пейнтсіл, 5

       

       

      Німецький "Айнтрахт" у Римі здобув шосту перемогу у своїй групі та став єдиною командою, яка не втрачала очки у цьому розіграші Ліги Європи. На цей раз німці знову подужали "Лаціо".

      Лаціо – Айнтрахт 1:2
      Голи:       Корреа, 56 – Гачинович, 65, Халлер, 71

      Марсель – Аполлон 1:3
      Голи:       Товен, 11 – Магліца, 8, 30, Стилиану, 56

      Вилучення: Камара, 8 (Мар.), Окампос, 90+3 (обидва Мар.)

      Мол Віді – Челсі 2:2
      Голи      : Ампаду, 32 (авт.), Него, 56 – Вілліан, 30, Жиру, 75

      ПАОК – БАТЕ 1:3
      Голи:       Прийович, 59 – Скавиш, 18, Сігневич, 42, 45+1

      Рапід – Рейнджерс 1:0
      Голи:       Льюбічич, 84

      Французький "Ренн", який виступав у групі київського "Динамо", завдяки двом голам Сарра вибив з Ліги Європи "Астану" та вийшов у плей-офф з другого місця.

      Ренн – Астана 2:0
      Голи:       Сарр, 66, 73

      Нереалізований пенальті: Буріго, 66 (Ренн)

      Севілья – Краснодар 3:0
      Голи:       Бен Йеддер, 5, 10, Банега, 49 (пен.)

      Вилучення: Рамірес, 48

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Футбол Спорт Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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