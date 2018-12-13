У четвер, 13 грудня, відбулися заключні матчі групового етапу Ліги Європи сезону 2018/19. Всього було зіграно 24 матчі.

Тільки в одному матчі не було забито голів. Йдеться про турецький "Акхісар", який приймав бельгійський "Стандард".

Акхісар – Стандард 0:0

Динамо – Яблонець 0:1

Голи: Долежал, 10

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Бешикташ – Мальме 0:1

Голи: Антонссон, 51

Вилучення: Куарежма, 65 (Беш.)

Московський "Спартак" в Іспанії не зміг перемогти "Вільярреал", внаслідок чого не вийшов у плей-офф. Росіяни посіли останнє місце в групі.

Вільярреал – Спартак Москва 2:0

Голи: Чуквуезе, 11, Екамбі, 48

Вилучення: Коста, 90 (Віл.)

Генк – Сарпсборг 2:0

Голи: Гано, 3, Пейнтсіл, 5

Німецький "Айнтрахт" у Римі здобув шосту перемогу у своїй групі та став єдиною командою, яка не втрачала очки у цьому розіграші Ліги Європи. На цей раз німці знову подужали "Лаціо".

Лаціо – Айнтрахт 1:2

Голи: Корреа, 56 – Гачинович, 65, Халлер, 71

Марсель – Аполлон 1:3

Голи: Товен, 11 – Магліца, 8, 30, Стилиану, 56

Вилучення: Камара, 8 (Мар.), Окампос, 90+3 (обидва Мар.)

Мол Віді – Челсі 2:2

Голи: Ампаду, 32 (авт.), Него, 56 – Вілліан, 30, Жиру, 75

ПАОК – БАТЕ 1:3

Голи: Прийович, 59 – Скавиш, 18, Сігневич, 42, 45+1

Рапід – Рейнджерс 1:0

Голи: Льюбічич, 84

Французький "Ренн", який виступав у групі київського "Динамо", завдяки двом голам Сарра вибив з Ліги Європи "Астану" та вийшов у плей-офф з другого місця.

Ренн – Астана 2:0

Голи: Сарр, 66, 73

Нереалізований пенальті: Буріго, 66 (Ренн)

Севілья – Краснодар 3:0

Голи: Бен Йеддер, 5, 10, Банега, 49 (пен.)

Вилучення: Рамірес, 48

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