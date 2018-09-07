Лихоманка Західного Нілу: шляхи зараження, симптоми та лікування

Лихоманка Західного Нілу сколихнула цивілізований світ, адже маловивчена вірусна хвороба вже забрала понад 60 життів. Лише за останній тиждень серпня у країнах Європи померло 24 людини, 6 з яких – у країні-сусідці України Румунії.

Впродовж 2018 року у Європейському Союзі було зафіксовано 710 випадків захворювання на гарячку Західного Нілу. Це втричі більше, ніж за увесь минулий рік.

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Звідки виник небезпечний вірус?

Лихоманка Західного Нілу (West Nile fever), яку ще називають енцефалітом цього регіону, передається через укуси комарів, а симптоми захворювання схожі на симптоми грипу і включають лихоманку, головний біль та нудоту. У людей, у яких проявилися ознаки хвороби, смертність може досягати 10%.

У тяжких випадках може спричинити запалення мозкових оболонок і речовини головного мозку, ураження слизових оболонок.

Гарячку Західного Нілу зафіксували в Африці. Вона є небезпечною ще й через те, що може швидко поширюватися в міжнародних масштабах, тож може являти надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я.

Зараження вірусом Західного Нілу відбувається через укуси комара

Вперше захворювання суттєво привернуло увагу медиків у 1999 році, коли у США та Канаді відбувся спалах серед людей з виникненням тяжких та смертельних випадків – хвороба поширилась на різні континенти далеко від місць свого розповсюдження.

Збудником гарячки Західного Нілу є вірус родини Flaviviridae роду Flavivirus. За своєю будовою він схожий до вірусів групи енцефалітів та вірусу гарячки денге.

Вірус доволі стійкий в навколишньому середовищі, добре переносить висушування і замороження. Переносять вірус комарі, які інфікуються під час харчування кров'ю інфікованих птахів. Під час укусів комарів вірус може потрапляти в організм людей і тварин, де він здатний розмножуватися і призводити до хвороби.

Дуже незначна частка випадків інфікування людей відбувається при трансплантації органів, переливанні препаратів крові, грудному вигодовуванні та від матері до дитини.

Лихоманка Західного Нілу: симптоми

Після зараження вірусом інкубаційний період триває 1-7 днів, у людей з порушенням імунітету — до 2 тижнів. Лихоманка проявляється у двох формах – гарячковій та нейроінвазивній.

Гарячкова форма хвороби починається з ознобу, швидкого підвищення температури тіла та супроводжується симптомами інтоксикації. Хворі скаржаться на слабкість, головний і очний біль, ломоту в тілі.

Гарячкова форма лихоманки Західного Нілу: симптоми

Найчастіше нейроінвазивна форма лихоманки Західного Нілу проявляється симптомами менінгіту та енцефаліту – спостерігаються чіткі ознаки подразнення мозкових оболонок, присутня загальномозкова симптоматика (інтенсивний головний біль, нудота, блювання). Гарячковий період триває 7-10 днів.

Нейроінвазивна форма лихоманки Західного Нілу: симптоми менінгіту та енцефаліту

У випадку ускладнення можуть виникнути тромбогеморагічний синдром, паралічі, гостра дихальна недостатність, мультифокальний хореоретиніт (запалення судинної оболонки і сітківки ока).

Лікування лихоманки

Специфічної терапії для лікування лихоманки наразі нема. Застосовують патогенетичне (відновлення порушених функції організму) та симптоматичне (пом'якшення симптомів) лікування. При явищах інтоксикаційного синдрому використовують інфузійну терапію.

При ознаках набряк-набухання головного мозку проводять дегідратацію, призначають протисудомні та седативні препарати. При появі дихальних розладів, розвитку коматозного стану хворих переводять на штучну вентиляцію легень.

Профілактика вірусу

Для попередження гарячки Західного Нілу проводять комплексні заходи, щоб знизити чисельності комарів – осушують болота та проводять дезінсекційні заходи.

Для індивідуальної профілактики варто одягати захисний одяг, на вікна встановити сітки. Вакцина для запобігання захворювання, на жаль, ще не розроблена.

Вакцини проти лихоманки Західного Нілу наразі нема

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