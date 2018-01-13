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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Лікар Білого дому розповів про результати обстеження Трампа

10:34, сьогодні 1536 Читать новость на русском
У президента США Дональда Трампа чудовий стан здоров'я
У президента США Дональда Трампа чудовий стан здоров'я / Фото з відкритих джерел

Результати першого медичного обстеження президента США Дональда Трампа під час його перебування в Білому домі показали, що у нього чудовий стан здоров'я.

Про це повідомив лікар Білого дому Ронні Джексон ввечері 12 січня, передає DW.

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За словами лікаря, обстеження відбулося "виключно добре". Він зазначив, що президент "має відмінне здоров'я", й більш детально про це буде повідомлено під час брифінгу у вівторок, 16 січня.

Своєю чергою, Білий дім представив вельми скупу інформацію про майбутній огляд, відзначивши лише, що психічний стан Трампа не буде предметом обстеження.

Нагадаємо, нещодавно конгресмени Білого дому заявили, що стурбовані психічним здоров'ям Дональда Трампа. Через те вони звернулися до професора психіатрії з Єльського університету Бенд Лі з проханням оцінити психічне здоров'я американського президента.

Теги: Здоров'я Новини політики США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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