Лікар Комаровський заявив, що поїхав би з Путіним на риболовлю: у мережі – хвиля критики

Відомий в Україні лікар Євген Комаровський в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що задля припинення війни на Донбасі з’їздив би на риболовлю з президентом Росії Володимиром Путіним. Така заява викликала хвилю обурення та критики в соціальних мережах.

"У наших країнах – Україні, Росії, Білорусі – чоловіки, які набили один одному морду, традиційно домовлялися за пляшкою горілки. І це завжди було простіше, ніж війна", – запевнив Комаровський.

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Я уявляю, скільки на мене вже може вилитися лайна, але я глибоко переконаний в тому, що перше, що б я зробив, – поїхав би з Путіним на риболовлю. І я глибоко переконаний, що завтра війна на Донбасі закінчилася б без всіляких ООН, миротворців і так далі,

– додав він.

Такі слова відомого лікаря викликали жваву реакцію в мережі.

українці такі жартівники ... найкращі і оператівние........................................Андрій Грищук

Як доктор комаровский став президентом і їв юшку. pic.twitter.com/ajVZhQzH9j — Happinnes Exists (@ylyana90) 14 августа 2018 г.

Комаровский не патриот Украины. Ему комфортно бы жилось в и ХНР, и Путина он уважает как сильного, а не как порядочного. И на смерти украинцев ему глубоко насрать. Ну вот такой он. И вы его не переубедите и не переделаете. — Веселий бурштин (@kosssss1) 15 августа 2018 г.

А как поступит Комаровский, если к нему придут, например, и отожмут его машину? Поедет на рыбалку с бандитами пропивать свою тачку? — Буми Рандер (@BumiRander) 15 августа 2018 г.

Комаровский установил новый медицинский факт: Если слишком часто проветривать, можно серьёзно продуть мозги. — Буба Хренпопадешь (@sssavesss) 15 августа 2018 г.

Прям месия комаровский, жаль что он не родился перед 2 мировой, сходил бы с гитлером рыбки словить, и возможно войны не было. — l_so deI (@IisoliIIiIiii) 15 августа 2018 г.

Заходьте та голосуйте))

Комаровский тоже засобирался в президенты (фотка) - ДД https://t.co/A5SXiQV66u через @durdominua — Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) 14 августа 2018 г.