Лікар Комаровський заявив, що поїхав би з Путіним на риболовлю: у мережі – хвиля критики
Відомий в Україні лікар Євген Комаровський в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що задля припинення війни на Донбасі з’їздив би на риболовлю з президентом Росії Володимиром Путіним. Така заява викликала хвилю обурення та критики в соціальних мережах.
"У наших країнах – Україні, Росії, Білорусі – чоловіки, які набили один одному морду, традиційно домовлялися за пляшкою горілки. І це завжди було простіше, ніж війна", – запевнив Комаровський.
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Я уявляю, скільки на мене вже може вилитися лайна, але я глибоко переконаний в тому, що перше, що б я зробив, – поїхав би з Путіним на риболовлю. І я глибоко переконаний, що завтра війна на Донбасі закінчилася б без всіляких ООН, миротворців і так далі,
– додав він.
Такі слова відомого лікаря викликали жваву реакцію в мережі.