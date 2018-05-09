Лікар назвала 10 продуктів, які "вбивають" серце

Серед страв, які згубно впливають на здоров'я серця потрапили гамбургери, ковбасні вироби, випічка, безалкогольні напої та інше.

Про це заявила професор Університету Хофстра і начальник відділення кардіології в Британській єпископальній лікарні Святого Іонна в Нью-Йорку Регіна Друз в інтерв'ю журналу Time.

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За її словами, насичені жири в поєднанні з вуглеводами можуть спричинити дуже негативний вплив на здоров'я серця. Високий вміст насичених жирів та багато солі мають оброблене м'ясо і ковбасні вироби. Також негативно на роботу серця впливає споживання гамбургерів.

Картопля-фрі та маргарин містять трансжири, які утворюються через методи приготування страви, тож їх також варто уникати.

До переліку небезпечних також потрапили печиво та випічка. Не рекомендує кардіолог вживати і цукерки, сухі сніданки, безалкогольні напої, газована вода та соки, які мають високий вміст цукру.

Споживання фастфуду негативно впливає на роботу серця