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Лікар назвала цінний фрукт для всього організму

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Яблука цінні для всього організму
Яблука цінні для всього організму / unsplash.com

Лікар Мар’яна Возниця запевнила, що яблука, у яких вітаміни, мікроелементи та поживні речовини поєднуються в ідеальній пропорції, є надзвичайно корисними для всього організму.

Цей фрукт на 80% складається з води, пише "Живи Активно".

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Вітамін С, який міститься у яблуках, зміцнює імунітет та сприяє кращому травленню. Цей фрукт чудово очищує кишківник та усуває здуття живота. Через високий вміст пектину вони є гарними помічниками при закрепах – хронічній затримці випорожнення кишківника більше ніж на 48 годин.

Цей фрукт радять навіть при дієтах, які спрямовані на зниження маси тіла. Лікарі рекомендують їх вживати для профілактики онкозахворювань органів травлення.

Яблучний сік покращує роботу мозку, зміцнюють пам'ять. Цей фрукт позитивно впливає на всі системи та органи людини.

Проте це не означає, що їх необхідно вживати у необмеженій кількості. Лікар рекомендує їсти не більше 2-3 яблук на день через підвищений вміст цукру. А от яблучні соки варто розводити водою.

До слова, фрукти та ягоди потрібно їсти разом з кісточками, оскільки вони містять високу концентрацію корисних і необхідних для людського організму мікроелементів.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здорове життя Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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