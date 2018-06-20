Лікар назвав хвороби, які можна підчепити у водоймі

Якщо люди купаються в неперевірених або ж недозволених водоймах, то вони можуть підчепити інфекції, від яких не завжди легко позбутися.

Педіатр Олександр Сиволобов назвав 5 найпоширеніших хвороб, пише "МедОбоз".

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Під час купання в водоймах можна підчепити шистосомний дерматит або ж сверблячка курця. Основні симптоми поколювання і свербіж, протягом 30 хвилин шкіра червоніє і опухає, після цього з’являються вузлики з прозорими бульбашками.

Людина може заразитися глистяними інвазіями – група хвороб, пов'язана з проникненням паразитичних черв'яків в організм людини. Серед них – аскаридоз, анкілостомідоз, стронгілоїдоз та інші. Основними симптомами аскаридозу є біль в животі, нудоту, блювоту, діарею, схуднення, алергічні прояви.

Купання у неперевірених водоймах можуть призвести до гострих кишкових інфекцій – ешеріхіози, дизентерія, норовірусна інфекція, аденовірусна кишкова інфекція, ентеровірусна інфекція) Загальні симптоми – слабкість, зниження апетиту, головний біль, підвищення температури, нудота, блювота, біль у животі, пронос з домішками слизу, гною або крові.

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