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Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Лікар назвав найшкідливіший спосіб приготування картоплі

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Як ні в якому разі не можна смажити картоплю
Як ні в якому разі не можна смажити картоплю / unsplash.com

Залежно від того як людина приготує картоплю, ця страва може принести або користь, або шкоду.

Лікар кандидат медичних наук Анатолій Печінка пояснює, що смажити на олії картоплю, буде найшкідливіше для людини, пише Сегодня.

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Все тому, що температура кипіння олії сягає 180 градусів, при таких умовах олія стає токсичною і в ній утворюються канцерогени.

via GIPHY

Натомість лікар порадив замінити олію на сало, тому що так утворюється набагато менше канцерогенів. Також картоплю смажити варто без спецій.

Медик порадив не вживати картоплю-фрі людям з хворобами печінки – при повторному використані олії вона утворює канцерогенні речовини.

Як ні в якому разі не можна смажити картоплю
Як ні в якому разі не можна смажити картоплю

Пацієнтам з хворою печінкою не можна вживати деруни, зрази та інші варіанти смаженої картоплі.

Найкорисніше вживати картоплю за допомогою інших методів приготування – варіння, запікання та приготування на пару.

Фото: Unsplash

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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