Лікар назвав найшкідливіший спосіб приготування картоплі

Залежно від того як людина приготує картоплю, ця страва може принести або користь, або шкоду.

Лікар кандидат медичних наук Анатолій Печінка пояснює, що смажити на олії картоплю, буде найшкідливіше для людини, пише Сегодня.

Читайте також: Дієтолог назвала продукти, які борються з депресією

Все тому, що температура кипіння олії сягає 180 градусів, при таких умовах олія стає токсичною і в ній утворюються канцерогени.

Натомість лікар порадив замінити олію на сало, тому що так утворюється набагато менше канцерогенів. Також картоплю смажити варто без спецій.

Медик порадив не вживати картоплю-фрі людям з хворобами печінки – при повторному використані олії вона утворює канцерогенні речовини.



Як ні в якому разі не можна смажити картоплю

Пацієнтам з хворою печінкою не можна вживати деруни, зрази та інші варіанти смаженої картоплі.

Найкорисніше вживати картоплю за допомогою інших методів приготування – варіння, запікання та приготування на пару.

Фото: Unsplash