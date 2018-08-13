Лікар назвав небезпеку вживання наркотиків з раннього віку

Раннє вживання наркотиків або алкоголю може вплинути на формування особистості.

Про це зазначив керівник центру терапії залежностей Юрій Пакін в прямому ефірі одного з українських телеканалів.

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Чим раніше людина починає вживати наркотики чи алкоголь, то тим коротша дистанція до формування залежності.

Небезпека в тому, що особистість людини формується у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння.



Лікар назвав небезпеку вживання наркотиків

Тривале вживання наркотиків призводить до зниження інтересу до творчості.

Тобто людина отримує задоволення з нічого. Вона покурила і "кайфує". А формування особистості людини ще з раннього дитинства базується на тому, що людина повинна творити,

– інформує експерт.

Таким чином, людині не потрібно нічого творити. У неї є вибір – або творити, або вживати наркотики.

До слова, люди, які шукають пару, схильні випивати частіше за тих, хто перебуває у стосунках.

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