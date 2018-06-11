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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Лікар назвав непомітні симптоми діабету у дитини

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Симтоми діабету у дітей
Симтоми діабету у дітей / viline.tv

Діабет першого типу може розвиватися у дітей дуже швидко, тому потрібно звернути увагу на деякі симптоми.

Дитина помітно хоче пити, пише MedOboz.

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Серед симптомів діабету першого типу – часте сечовипускання, особливо вночі, сильна втома. Також дитина втрачає вагу і м’язову масу.

Через те, що кришталик змінює форму, людина бачить нечітко. Рани, порізи та синяки загоюються довше. Ніж зазвичай.

На пізнішому етапі діабету може з’явитися важке глибоке дихання та блювота.

Якщо ж батьки помітили у дитини втрату апетиту, нудоту, блювання, високу температуру чи біль у животі, то необхідно одразу звернутися до лікаря.

До слова, існує перелік хвороб, при яких жінці протипоказано вагітніти та народжувати, проте якщо зачаття відбулося, то єдиним виходом може бути аборт. У особливо важких випадках лікар пропонує зробити стерилізацію жінки.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Діти Здоров'я Здорове життя Лікування Діабет Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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