Лікар назвав основні причини розвитку психосоматичних розладів

Психічні переживання людини часто впливають на її здоров’я та розвиток різних захворювань.

Психотерапевт і кандидат психологічних наук Геннадій Мустафаєв назвав найбільш поширені причини розвитку психосоматичних розладів, пише НВ.

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Основною причиною такого захворювання є постійний стрес. Це можна визначити за станом людини. Тобто тоді, коли вона після пережитої ситуації відчуває внутрішню напругу та дратівливість.

Психологи вважають однією з причин цього розладу є нереалізовані емоції – коли людина не поділилася власними враженнями та переживаннями. Навіть якщо це щось таємне, лікар радить внутрішньо прожити ці відчуття.

Вторинна вигода або ж вигода від хворобливого стану є причиною розвитку психосоматичних розладів. У цьому випадку люди несвідомо можуть отримувати вигоду від цього стану.

Що таке психосоматика? Це напрямок в медицині, який займається вивченням зв'язку між соматичними (тілесними) хворобами і психічним впливом на появу, формування і розвиток цих хвороб.

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