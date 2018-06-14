16:12
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    29°C 18°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    29°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, 13 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Лікування

Лікар назвав основні причини розвитку психосоматичних розладів

557 Читать новость на русском
Основні причини розвитку психосоматичних розладів
Основні причини розвитку психосоматичних розладів / globalnews.ca

Психічні переживання людини часто впливають на її здоров’я та розвиток різних захворювань.

Психотерапевт і кандидат психологічних наук Геннадій Мустафаєв назвав найбільш поширені причини розвитку психосоматичних розладів, пише НВ.

Читайте також: Які хвороби можуть виникнути через думки: відповідь психіатра

Основною причиною такого захворювання є постійний стрес. Це можна визначити за станом людини. Тобто тоді, коли вона після пережитої ситуації відчуває внутрішню напругу та дратівливість.

Психологи вважають однією з причин цього розладу є нереалізовані емоції – коли людина не поділилася власними враженнями та переживаннями. Навіть якщо це щось таємне, лікар радить внутрішньо прожити ці відчуття.

Вторинна вигода або ж вигода від хворобливого стану є причиною розвитку психосоматичних розладів. У цьому випадку люди несвідомо можуть отримувати вигоду від цього стану.

Що таке психосоматика? Це напрямок в медицині, який займається вивченням зв'язку між соматичними (тілесними) хворобами і психічним впливом на появу, формування і розвиток цих хвороб.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Психологія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Яке "але" має закон про Вищий Антикорупційний суд в Україні
сьогодні, 16:00 Яке "але" має закон про Вищий Антикорупційний суд в Україні
Віталій Шабунін 82
Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
сьогодні, 15:01 Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
Юрій Бутусов 1013
Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
сьогодні, 12:03 Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
Лев Парцхаладзе 600
ЗНО – не зло: як змінилось ставлення українців до тестування
сьогодні, 11:04 ЗНО – не зло: як змінилось ставлення українців до тестування
686
День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
сьогодні, 10:00 День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
Ірина Полицька 1835
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук