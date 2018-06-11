Лікар назвав основні причини виникнення сечокам’яної хвороби

Поширене захворювання – сечокам’яна хвороба – може виникати через найрізноманітніші причини.

Сімейний лікар Олександр Степанов розповів про причини розвитку хвороби, пише Tochka.net.

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Сечокам’яна хвороба може виникнути через вроджені захворювання нирок і сечовивідних шляхів, включаючи анатомічні дефекти.

Серед причин – підвищений вміст сечової кислоти в крові, до прикладу, при подагрі. При таких умовах камені з сечової кислоти (урати) можуть виникати попри відсутність застійних явищ.

Нормальне проходження сечі може порушитися через сидячий, малорухливий спосіб життя.

Сечокам’яну хворобу може спричинити запальні захворювання нирок і сечовивідних шляхів – пієлонефрит, гломерулонефрит, цистит.

При сечокам’яній хворобі камінь може рости і з часом "влітає" в сечовід або ж доростає до таких розмірів, що він може заблокувати нормальну роботу нирки.

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Що таке сечокам’яна хвороба? Це захворювання, пов'язане з утворенням сечових каменів у нирках і сечовивідних шляхах (сечовому міхурі і сечоводі). Така хвороба переважно вражає людей віком від 20 до 50 років.