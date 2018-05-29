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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Лікар назвав шкідливі та корисні властивості електронних сигарет

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Вейпінг – шкідливі та корисні властивості
Вейпінг – шкідливі та корисні властивості / baltionline.md

Саме зараз вейпінг набуває нечуваної популярності. Зокрема, через те, що електронні сигарети вважаються більш здоровою альтернативою курінню через відсутність смол та безпечність для оточуючих.

Але чи це насправді так, розповів головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто Стойка. З його слів, безпечність електронних сигарет та пристроїв перебільшується, передає Zhyvyaktyvno.

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Паріння вейп-пристроїв, дійсно є менш шкідливим видом вживання нікотину та токсичних речовин, ніж звичайне куріння. Але шкода все одно є. Людина може сприймати куріння е-сигарети як цілком безпечну звичку, а насправді, крім нікотину, виявлено ще 20 токсичних речовин, які впливають на дихальну та серцево-судинну системи,
– зазначив він.

via GIPHY

"Плюси" вейпінгу:

- приємний запах;
- крім нікотину, відсутність шкідливих речовин, зокрема, менше смол;
- безпечніше для оточення, ніж дим від сигарет;
- економніше і курець знає, які саме речовини використовує.

"Мінуси" вейпінгу:

- вейпери мають так звані "попкорнівські" легені (дихальні органи схожі до легень працівників харчової промисловості, які дихають розжареною олією при виготовленні попкорну);
- вейпінг не допомагає людям кинути курити, а викликає залежність;
- порушує роботу головного мозку;
- при пошкодженнях електронна сигарета може нанести власникові опіки чи спалахнути у кишені.

Вейпінг є небезпечним для здоров'я

Вейпінг є небезпечним для здоров'я

До слова, американські дослідники з Університету Західної Вірджинії з’ясували, що куріння електронних сигарет прискорює старіння клітин артерій та вен, через що люди можуть ставати більш схильними до розвитку гіпертонії та інших хвороб серцево-судинної системи.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я тютюн
Джерело: 24 Канал
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