Лікар пояснила, чи можна отруїтися протермінованим шоколадом

Люди часто відкривають плитку шоколаду і бачать, що вона покрита білим нальотом, хоча до закінчення терміну придатності ще є багато часу. Інколи ж навпаки – у нормального на вигляд шоколаду закінчився термін споживання.

Гастроентеролог Анна Юркевич зазначила, що у будь-якому продукті містяться бактерії, Lifehacker. І чим довше такий продукт зберігається, тим більше у ньому накопичується бактерій.

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Організм людини може впоратися з їх невеликою кількістю, проте якщо концентрація бактерій велика – то вони починають отруювати організм.

Людина може відчувати себе погано, проте причиною цьому не бактерії, а токсини, які вони виділяють. Тобто, за словами лікаря, термін придатності – це проміжок часу, за яке не утворюється критичне число бактерій.

Білий наліт на шоколаді – це не ознака того, що продукт зіпсувався. Він виникає тоді, коли його зберігали у різних умовах.

До слова, у світі є дуже мало людей, які не люблять поласувати шоколадом. Ласунам варто бути обережними, адже вони ризикують стати залежними.