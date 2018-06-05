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Лікар пояснила, чому бурчить у животі

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Чому виникає бурчання у животі
Чому виникає бурчання у животі / Фото з вільних джерел

Час від часу людина чує звуки у животі, які нагадують бурчання тварин. Здебільшого таку поведінку шлунку пов’язують з голодом, проте це не так.

Лікар з Німеччини Джулія Ендерс розповіла на лекції TED, чому бурчить живіт, пише УП.

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Все тому, що кишечнику перед початком травлення необхідно почистити себе самого.

"Щоб цього досягнути, треба утворити сильну м'язову хвилю, що посуне уперед усі залишки попереднього травлення", – переконує лікар.

Інколи такі дії можуть супроводжуватися звуками, проте не завжди. Бурчання у животі – це ознака того, що всередині все добре.

А викривлена форма шлунку дозволяє витримувати тиск на живіт без блювання, коли людина сміється або займається спортом.

via GIPHY

До слова, якщо споживати такі натуральні продукти, як буряк, капуста, часник і журавлина – ваш організм завжди буде здоровим та очищеним.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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