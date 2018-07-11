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Лікар пояснила, чому не варто купувати кавуни в липні

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Кавуни можна їсти у серпні, – лікар
Кавуни можна їсти у серпні, – лікар / unsplash.com

Уже на прилавках можна побачити кавуни, проте лікар запевняє, що ласувати цією рослиною можна аж у серпні.

У цьому переконана лікар Вікторія Савицька, пише ГолосUA.

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Лікар твердить, що кавун здатний виводити з організму токсини, проте за умови, що плід буде свіжий, натуральний і вирощений без хімії. Вікторія Савицька не впевнена, що кавуни, які продаються у липні, є натуральними, тому вона радить дочекатися до їхнього сезону – це початок серпня.

Кавуни, для дозрівання яких використовувати нітрати, здатні викликати сильне отруєння, особливу небезпеку вони представляють для дітей. Тому якщо батьки вирішать купити кавун, то не варто пригощати ним дітей.

via GIPHY

Обирати кавун потрібно ретельно – щоб не було ушкодженої скоринки. Все тому, що туди можуть потрапити шкідливі бактерії та мікроби. Не радить лікар купувати розрізані кавуни, це може стати причиною отруєнь.

До слова, у раціоні кожної людини обов’язково повинні бути свіжі фрукти та овочі та кисломолочні продукти, останні можуть ефективно зміцнити судини.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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