Лікар пояснила, чому потрібно пити стакан води перед сном

Лікар-дієтолог Людмила Бабич переконана, що перед тим, як людина лягатиме спати, потрібно випити склянку води.

Загалом у спеку необхідно випивати щонайменше 2 літри води, пише ГолосUA.

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В іншому випадку кров гусне та утворюються тромби.

Впродовж дня необхідно пити воду невеликими порціями, таким чином людина не допустить зневоднення і зниження функціональності організму.

Перед сном лікар радить пити 200-250 мілілітрів мінеральної води без газу. Таким чином, цей вечірній ритуал стане профілактикою утворення тромбів, які є головними причинами інфарктів та інсультів.

Дієтолог також спростувала те, що набряки виникають через надмірне вживання води перед сном. Опухлість виникає через брак рідини – зневоднений організм працює на максимум і тому накопичує вологу. Щоб цього уникнути потрібно пити склянку чистої води.

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