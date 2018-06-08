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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Лікар пояснила, що насправді є ерозією шийки матки

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Лікар пояснила, що таке ерозія шийки матки
Лікар пояснила, що таке ерозія шийки матки / expatincroatia.com

Акушер-гінеколог Ольга Білоконь пояснила, яка різниця між ерозією шийки матки та зоною трансформації, яка в межах норми.

Зона трансформації – це межа між двома видами епітелію – плоским та циліндричним, пише MedOboz. Цю ділянку визначають через різкий контраст – перетворення незрілих клітин у той чи інший виді епітелію.

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Ця зона може бути у будь-якому місці у піхві, переважно вона у внутрішньому зіві. Проте лікарі вважають, що якщо зона трансформації знаходиться не на рівні внутрішнього зіву, то це патологія, рак шийки матки і таку зону необхідно "припікати".

Лікар зазначає, що таким чином, 99% здорових жінок отримують непотрібне втручання.

Ерозію шийки матки можна виявити за допомогою ПАП-тесту, колькоспії чи біопсії. Діагноз остаточно ставиться за результатами цих тестів. 

Ольга Білоконь зазначає, що сама по собі ерозія зустрічається дуже рідко, часто це є симптомом інфекцій та травм.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Лікування Здорове життя Здоров'я Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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