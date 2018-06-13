Лікар пояснив, через що виникає тромб у судинах

Судинний хірург Володимир Смовженко назвав три умови, при яких може виникнути кров’яний згусток у судинах.

Для цього необхідно збіг трьох ознак, які називаються тріадою Віхрова (теорія виникнення тромбу), пишуть Факти.

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Тромб виникає при зниженні швидкості кровотоку в вені, порушенні плинності крові, яка стає густішою, і пошкодженні внутрішньої стінки венозної судини.

Проте практика показує, що згусток крові може виникнути при двох умов.

Тромб небезпечний тим, що він може відірватися і закупорити легеневу артерію – тромбоемболія. Через це людина може загинути. Якщо дрібні тромби відриваються та потрапляють до легеневої артерії. Внаслідок цього заявляються задишка, біль у грудях.

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