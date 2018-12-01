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      Лікар пояснив, у яких випадках овочі не принесуть жодної користі

      821 Читать новость на русском
      У яких випадках овочі не принесуть жодної користі
      У яких випадках овочі не принесуть жодної користі / unsplash.com

      Прихильники здорового харчування переконані, що потрібно їсти багато овочів, оскільки вони приносять користь організму, зменшують ризик депресії та покращують настрій.

      Про це пише лікар Андрій Бєловєшкін у Facebook.

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      Тому люди намагаються їх запікати, додавати у смузі, і вони не бачать жодного ефекту.

      Одна з причин – зміна їхнього глікемічного індексу (ГІ). Будь-яка обробка – нагрівання, механічне подрібнення – збільшує ГІ. Тому, якщо довго мордувати будь-який овоч, то він неминуче наблизиться за своїми показниками ГІ до хліба.

      У яких випадках овочі не принесуть жодної користі
      У яких випадках овочі не принесуть жодної користі

      Та лікар зазначив, що не варто вдаватися до сироїдства. Окрім запікання, можна зварити овочі аль-денте.

      Інша причина – запалення. Існують дослідження, які підтверджують зв'язок з вуглеводами та запаленням. Також існує таке відношення між вуглеводами та депресією.

      Лікар радить збільшити кількість низькокрохмальних сирих або мінімально оброблених вуглеводів (зелень і овочі) у раціоні. Вони принесуть найбільше користі.

      via GIPHY

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      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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