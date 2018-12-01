Лікар пояснив, у яких випадках овочі не принесуть жодної користі

Прихильники здорового харчування переконані, що потрібно їсти багато овочів, оскільки вони приносять користь організму, зменшують ризик депресії та покращують настрій.

Про це пише лікар Андрій Бєловєшкін у Facebook.

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Тому люди намагаються їх запікати, додавати у смузі, і вони не бачать жодного ефекту.

Одна з причин – зміна їхнього глікемічного індексу (ГІ). Будь-яка обробка – нагрівання, механічне подрібнення – збільшує ГІ. Тому, якщо довго мордувати будь-який овоч, то він неминуче наблизиться за своїми показниками ГІ до хліба.



У яких випадках овочі не принесуть жодної користі

Та лікар зазначив, що не варто вдаватися до сироїдства. Окрім запікання, можна зварити овочі аль-денте.

Інша причина – запалення. Існують дослідження, які підтверджують зв'язок з вуглеводами та запаленням. Також існує таке відношення між вуглеводами та депресією.

Лікар радить збільшити кількість низькокрохмальних сирих або мінімально оброблених вуглеводів (зелень і овочі) у раціоні. Вони принесуть найбільше користі.

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