Лікар розповіла, чому кір небезпечніший для дорослих, ніж для дітей

У дорослих перебіг інфекційної хвороби завжди є значно складнішим, ніж у дітей.

Про це розповіла лікар-епідеміолог Ольга Чудінова, передає "Експрес".

Як відомо, у хворих на кір зазвичай підвищується температура тіла, з'являється головний біль, кашель, нежить, слабкість, кон'юнктивіт, на слизовій оболонці щік можуть з'являтися плями. А за 3-4 дні на тілі з'являється плямисто-папульозне висипання.

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У дорослих хвороба може перебігати важче, ніж у дітей: із крововиливами в шкіру та слизові оболонки, вираженою інтоксикацією, змінами у серцево-судинній системі, пневмонією, менінгітом, менінгоенцефалітом, поліневритом,

– зазначила лікар.

Також кір може проявлятись в атиповій формі – температура тіла підвищується не дуже сильно (до 37,8 градуса) і у хворого може боліти живіт. Навіть висипання може не бути, або ж буде ледь помітним.

Чудінова нагадала, що через 10 років імунітет від вакцинації згасає. Тож при контакті з хворим на кір навіть здорова доросла раніше щеплена людина може заразитися інфекцією.

Що таке кір? Це інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання. З початку 2018 року кір підчепили понад 21 тисяча осіб – понад 13 тисяч дітей та 8 тисяч дорослих.

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