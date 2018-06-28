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22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Лікування

Лікар розповіла, чому кір небезпечніший для дорослих, ніж для дітей

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Чому кір небезпечніший для дорослих, ніж для дітей
Чому кір небезпечніший для дорослих, ніж для дітей / gazeta.lviv.ua

У дорослих перебіг інфекційної хвороби завжди є значно складнішим, ніж у дітей.

Про це розповіла лікар-епідеміолог Ольга Чудінова, передає "Експрес".

Як відомо, у хворих на кір зазвичай підвищується температура тіла, з'являється головний біль, кашель, нежить, слабкість, кон'юнктивіт, на слизовій оболонці щік можуть з'являтися плями. А за 3-4 дні на тілі з'являється плямисто-папульозне висипання.

Читайте також: Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика

У дорослих хвороба може перебігати важче, ніж у дітей: із крововиливами в шкіру та слизові оболонки, вираженою інтоксикацією, змінами у серцево-судинній системі, пневмонією, менінгітом, менінгоенцефалітом, поліневритом,
– зазначила лікар.

Також кір може проявлятись в атиповій формі – температура тіла підвищується не дуже сильно (до 37,8 градуса) і у хворого може боліти живіт. Навіть висипання може не бути, або ж буде ледь помітним.

Чудінова нагадала, що через 10 років імунітет від вакцинації згасає. Тож при контакті з хворим на кір навіть здорова доросла раніше щеплена людина може заразитися інфекцією.

Що таке кір? Це інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання. З початку 2018 року кір підчепили понад 21 тисяча осіб – понад 13 тисяч дітей та 8 тисяч дорослих.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Медицина Лікування Кір Інфекція
Джерело: 24 Канал
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