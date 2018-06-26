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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Лікар розповів, коли найкраще бігати – зранку чи ввечері

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Найкраще бігати ввечері
Найкраще бігати ввечері / unsplash.com

Медики переконують, що набагато кориснішим для здоров’я буде біг не вранці, а ввечері.

Вони рекомендують займатися спортом у 17:00-18:00 вечора, пише Likar.info.

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Все тому, що для здоров’я серця небезпечні фізичні навантаження зранку, у такому випадку краще робити розминку.

Лікар-геронтолог Микола Ахаладзе переконаний, що під час нічного сну відбувається згущення крові в організмі, що збільшує ризик інфарктів і інсультів вранці.

Медик радить замінити біг норвезькою (скандинавської) ходьбою. Щоб ходити із користю для здоров’я необхідно вибрати палиці довжиною до пахв і "взути" їх кінці в гумовий набалдашник.

Таким чином, зміцнюються серце, судини, покращується робота легенів.

via GIPHY

До слова, науковці з канадського Університету Васеда виявили, що жувальна гумка під час піших прогулянок може допомогти у схудненні.

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Теги: Здорове життя Здоров'я Фітнес
Джерело: 24 Канал
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