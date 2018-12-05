Лікар спростував поширені міфи про куріння кальяну
Порівнювати шкоду кальяну з сигаретами – це те ж саме, що порівнювати з якого поверху гірше стрибати – з 14 чи 15. Результат однаковий.
Про це повідомив лікар Микола Островський.
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За його словами, таке куріння має прямий зв‘язок з онкологією легень, ротової порожнини, стравоходу, шлунка, з серцево-судинними захворюваннями, хронічним обструктивним захворюванням легень, чоловічим безпліддям. І стосується це як активного, так і пасивного куріння.
Кілька міфів про куріння кальяну:
Кальян на відміну від сигарет не викликає залежності. Це брехня. В кальянному димі є достатня кількість нікотину, а отже таке куріння викликає залежність.
Сигарети і кальян майже однаково шкідливі
Вода в кальяні фільтрує шкідливі речовини. Це знову брехня. Вода є дуже поганим фільтром і має мінімальні фільтрувальні властивості.
Дим кальяну холодний, а отже не палить легені. В принципі так воно і є, але шкоди від цього не стає менше.
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