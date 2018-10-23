Лікар "Вест Хема" розповів, коли Ярмоленко зможе повернутися на поле після важкої травми

Керівник медичної служби англійського "Вест Хема" Річард Коллінг прокоментував ситуацію з травмою Андрія Ярмоленка. А також розповів, як пройшла операція та коли очікувати повернення футболіста на поле.

Нагадаємо, у матч проти "Тоттенхема" у суботу, 20 жовтня, Ярмоленко невдало приземлився і травмувався. За результатами обстеження стало відомо, що гравець порвав ахіллове сухожилля. У понеділок, 22 жовтня, йому зробили операцію в одній з лікарень Лондона.

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У "Вест Хемі" заявили, що відновлення Ярмоленка займе близько шести місяців.

"Операція Андрія пройшла успішно, і ми зараз будемо працювати над його підтримкою в процесі реабілітації. Його відновлення буде заплановано дуже ретельно, і ми всім впевнені, що він повернеться до повної готовності грати протягом запланованого терміну", – заявив Річард Коллінг

Варто зазначити, що 23 жовтня 2018 року Андрій Ярмоленко відзначає 29-ліття. Свій день народження гравець відсвяткує у колі сім’ї, адже його вже виписали з лікарні.