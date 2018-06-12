Лікар вказав на симптоми сечокам’яної хвороби

Сечокам'яна хвороба посідає друге місце серед захворювань сечостатевої системи після інфекцій сечовивідних шляхів. Тому тут важливо спостерігати за власним тілом, щоб уникнути наслідків.

Сімейний лікар Олександр Степанов розповів про основні симптоми того, що у людини виникла сечокам'яна хвороба, пише Tochka.net.

Читайте також: Лікар назвав основні причини виникнення сечокам’яної хвороби

При розвитку цієї хвороби формується камінь, він може рости та з часом "влітає" у сечовід або може блокувати роботу нирки. Якщо камінь потрапив у сечовід, то він може або гуманно вийти або застрягти у сечовивідних шляхах. У останньому випадку можна говорити про нервову кольку.

Основними симптомами є різкі болі в поперековій ділянці, що виникають з одного боку. Чим нижче застрягнув камінь, тим нижче буде відчуватися біль.

Сильний біль може виникнути у геніталіях. Під час того, як організм намагається "виштовхнути" сечу, неприємні відчуття можуть посилюватися.

У людини можуть бути порушення сечовипускання, можуть виникати "помилкові" позиви. З’являється кров у сечі через розрив вен деяких структур у нирках.

Ниркові кольки супроводжуються здуттям живота, газами, дисбактеріозом, блювотою та запором.

Легке постукування по ділянці нирок може спричинити біль. Це є симптомом Пастернацького, яке свідчить про захворювання нирки.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

Що таке сечокам’яна хвороба?Це захворювання, пов'язане з утворенням сечових каменів у нирках і сечовивідних шляхах (сечовому міхурі і сечоводі). Така хвороба переважно вражає людей віком від 20 до 50 років.