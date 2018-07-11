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Лікар зробив сенсаційну заяву про знущання батька Майкла Джексона над сином

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Покійні Майкл Джексон і Джо Джексон
Покійні Майкл Джексон і Джо Джексон / www.gettyimages.in

Оcобистий лікар поп-короля Майкла Джексона Конрад Мюррей заявив, що покійний батько співака ще в дитячому віці зробив йому хімічну кастрацію.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні The Blast.

Сім’я Майкла Джексона завжди викликала велике зацікавлення з боку шанувальників. Однак лікар Майкла Джексона вже не вперше шокує подробицями з життя видатного співака. Якщо раніше він заявляв, що батько Джо Джексон гвалтував свого сина, то цього разу він оголосив, що Майкл піддався хімічній кастрації.

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За його словами, це сталось у дитячому-підлітковому віці, коли покійний Джо Джексон змусив каструвати Майкла за допомогою гормональних ін’єкцій, щоб сповільнити статеве дозрівання і зберегти високий голос артиста. Про це йому якось розповів сам покійний Майкл Джексон, коли лікар доглядав за зіркою. Тоді він зізнався, "скільки страждань йому дісталося від батька".


Батько Майкла Джексона, Джо Джексон, помер 27 червня 2018 року

Говорячи про нещодавню смерть Джо Джексона, він підкреслив, що має великі сподівання на те, що той знайде "спокутування у пеклі". Він додав, що батько Майкла Джексона був "найгіршим батьком для своїх дітей у історії".

Нагадаємо, що Конрада Мюррейя назвали винуватцем смерті поп-короля Майкла Джексона за призначення надмірної дозу пропофолу, яка стала причиною загибелі співака. Лікаря звинуватили у незумисному вбивстві артиста і засудили до 4 років в'язниці. Він також позбувся ліцензії на медичну практику.


Лікар Конрад Мюррей

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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