Лікарі були безсилі: трагічно загинув мотоцикліст із Одещини

На Одещині ввечері 21 вересня трагічно загинув мотоцикліст. Він зіткнувся з деревом і зазнав травм, які були несумісні з життям.

Це сталося в центрі міста Кодима, на вулиці Соборній. На місце одразу викликали медиків, однак вони змогли лише констатувати смерть.

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Не справився з керуванням

До поліції щодо цієї аварії звернулися приблизно о 22 годині вечора. Коли приїхали правоохоронці, вони почали встановлювати обставини.

За їх даними мотоциклісту було приблизно 27 років (народився в 1994 році). Попередньо відомо, що ДТП сталося через те, що чоловік не справився з керуванням.

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