Лікарі були безсилі: трагічно загинув мотоцикліст із Одещини
22 вересня 2021 , 11:15Читать новость на русском
Джерело:"Думская"
На Одещині ввечері 21 вересня трагічно загинув мотоцикліст. Він зіткнувся з деревом і зазнав травм, які були несумісні з життям.
Це сталося в центрі міста Кодима, на вулиці Соборній. На місце одразу викликали медиків, однак вони змогли лише констатувати смерть.
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Не справився з керуванням
До поліції щодо цієї аварії звернулися приблизно о 22 годині вечора. Коли приїхали правоохоронці, вони почали встановлювати обставини.
За їх даними мотоциклісту було приблизно 27 років (народився в 1994 році). Попередньо відомо, що ДТП сталося через те, що чоловік не справився з керуванням.
Кілька інших аварій
- У Дністровському районі Чернівецької області трагічно закінчилося зіткнення мікроавтобуса та мотоцикла. 2 хлопців, які були на мотоциклі загинули ще до приїзду швидкої. Їм було лише 19 та 20 років.
- В одному з сіл під Львовом 7 червня також сталася моторошна аварія. Там 17-річний підліток спочатку збив однолітка, а потім врізався в інший мотоцикл. Внаслідок ДТП сильно травмувалися 2 людини. Проте, на щастя, ніхто не загинув.
- 14 вересня неподалік від Мостиська мотоцикл на великій швидкості протаранив автомобіль "Жигулі". Це сталося після того, як водій двоколісного виїхав на зустрічну смугу. Від отриманих травм 22-річний хлопець загинув ще до приїзду швидкої.