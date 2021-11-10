Вона 10 листопада поспілкувалася з журналістами та розповіла про ймовірні мотиви загиблого. Мовляв, це сталося, бо йому відмовили у проведенні операції.
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Відмова була аргументована
За словами жінки, у Бориса Павлова була онкологія, а лікарі відмовляли проводити операцію встановлення стоми. Пацієнт хотів це зробити в одній із місцевих лікарень.
Проте в онкологічному центрі нібито сказали, що не будуть давати направлення на цю операцію. Це рішення не було безпідставним, оскільки його пояснили наявністю в чоловіка туберкульозу. Відмову в оперування Павлов нібито отримав напередодні ймовірного самогубства.
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Основне про смерть братів Павлових
- 15 серпня загинув мер Кривого Рогу Констянтин Павлов. Його виявили застреленим із рушниці біля дому в селі Вільне на Дніпропетровщині. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, проте згодом встановили, що це було самогубство.
- А вже 18 жовтня повідомили, що знайшли мертвим його рідного брата – Андрія Павлова. Спершу він казав товаришу, що погано почувається, а потім перестав відповідати на дзвінки. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, причиною смерті було сильне отруєння алкоголем.