Лікарі відмовили в операції, – дружина про загибель вже другого брата мера Кривого Рогу Павлова

У мережі повідомили, що 19 листопада знайшли мертвим Бориса Павлова – двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Його виявила повішеним колишня дружина Надія Тесленко.

Вона 10 листопада поспілкувалася з журналістами та розповіла про ймовірні мотиви загиблого. Мовляв, це сталося, бо йому відмовили у проведенні операції.

До теми Третя втрата у сім'ї: знайшли мертвим ще одного родича ексмера Павлова

Відмова була аргументована

За словами жінки, у Бориса Павлова була онкологія, а лікарі відмовляли проводити операцію встановлення стоми. Пацієнт хотів це зробити в одній із місцевих лікарень.

Проте в онкологічному центрі нібито сказали, що не будуть давати направлення на цю операцію. Це рішення не було безпідставним, оскільки його пояснили наявністю в чоловіка туберкульозу. Відмову в оперування Павлов нібито отримав напередодні ймовірного самогубства.

Колишня дружина про загибель Бориса Павлова: дивіться відео

Основне про смерть братів Павлових