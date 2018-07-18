Лікарі борються за життя та здоров'я героя Морпіха, який підірвався на міні

До лікарні імені Мечнікова у Дніпрі з Донбасу доправили бійця у вкрай важкому стані. Він наступив на міну на передовій поблизу селища Водяне, що на околицях Маріуполя. Одну ногу він втратив одразу. Тепер лікарі мають, за їхніми словами, зробити справжнє диво, щоби врятувати другу ногу захисника.

Боєць морської піхоти – 31-літній вінничанин Анатолій розповідає, як отримав поранення. Каже, що робили нову позицію і наче йшли тієї самою дорогою, аж раптом пролунав вибух міни, що була схована.

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Це сталося поблизу селище Водяне на Донеччині. А саме біля відомої позиції бойовиків, що має назву "Дєрзкая". До вогневих пунктів ворога там декількасот метрів і вони постійно намагаються підійти до позицій морської піхоти. Вочевидь, в одній із таких вилазок терористи і заклали міну.

Одна нога відразу відлетіла після вибуху. Лікарям 61 госпіталю вдалося зупинити кровотечу, зробити все можливе, щоб вшити поверхню рани,

– сказав головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Чоловіка після первинної допомоги доправили гелікоптером до лікарні Мечнікова. Лікарі кажуть, що тепер треба докласти надзусиль, щоб врятувати морпіху другу ногу

М'язів по суті на п'яті не залишилося. Все це вирване і головне завдання наших хірургів зберегти ногу. Для цього необхідно зробити близько 10 пластичних операцій. Артерія, яка живить ногу – розірвана. Вона поки перев'язана. Робимо все можливе для збереження кінцівки,

– зазначив головний лікар.

І хоч це буде вкрай непросто, спеціалісти лікарні імені Мечнікова вже неодноразово демонстрували дива, рятуючи українських бійців.