Лікарі назвали 10 ранніх ознак вагітності

Тест на вагітність може не завжди показу' правильні результати відразу, тому важливо, щоб отримані результати були пов'язані й з іншими ознаками вагітності.

Якщо у жінки затримка менструацій на 1-2 дні, то це привід купити тест, пише Independent.

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У першому триместрі з’являються судоми через те, що тіло змінює спосіб оброблення кальцію. Груди жінки стають більш чутливими та збільшуються у розмірах через вагітність, тому може виникати біль.

У 1 із 100 вагітних спостерігається рання блювота. Якщо жінка вагітна, то у неї можуть бути незначні виділення у 1-4 тиждень.

Одна з ознак – зміна смакових переваг та збільшена чутливість до запахів.

Через гормональні зміни в організмі швидше виникає втома, також з’являються перші ознаки токсикозу на 6 тиждень.

Через підвищення естрогену і прогестерону у вагітних часто змінюється настрій. При вагітності збільшується потік крові до нирок, що провокує часте сечовипускання.

До слова, під час вагітності організм жінки зазнає деяких змін, більшість з них вважається нормою.