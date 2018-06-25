Лікарі назвали 10 ранніх ознак вагітності
Тест на вагітність може не завжди показу' правильні результати відразу, тому важливо, щоб отримані результати були пов'язані й з іншими ознаками вагітності.
Якщо у жінки затримка менструацій на 1-2 дні, то це привід купити тест, пише Independent.
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У першому триместрі з’являються судоми через те, що тіло змінює спосіб оброблення кальцію. Груди жінки стають більш чутливими та збільшуються у розмірах через вагітність, тому може виникати біль.
У 1 із 100 вагітних спостерігається рання блювота. Якщо жінка вагітна, то у неї можуть бути незначні виділення у 1-4 тиждень.
Одна з ознак – зміна смакових переваг та збільшена чутливість до запахів.
Через гормональні зміни в організмі швидше виникає втома, також з’являються перші ознаки токсикозу на 6 тиждень.
Через підвищення естрогену і прогестерону у вагітних часто змінюється настрій. При вагітності збільшується потік крові до нирок, що провокує часте сечовипускання.
До слова, під час вагітності організм жінки зазнає деяких змін, більшість з них вважається нормою.
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